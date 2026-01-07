Tutkimus: Suvun konnuudet lisäävät johtajien alttiutta talousrikoksiin

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa analysoitiin julkisista oikeustilastoista 76 000 tapausta, joissa toimitusjohtaja tai hallitusjäsen oli tuomittu talousrikoksista. Tällaisiksi katsottiin muun muassa vero- ja kirjanpitorikokset.

Ylimmän tason yritysjohtajat syyllistyvät talousrikoksiin selvästi todennäköisemmin, jos myös heidän vanhempiaan on aiemmin syytetty ja tuomittu talousrikoksista, yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Mitä vakavampia vanhempien bisneskonnuudet olivat olleet, sitä vahvempi oli myös jälkeläisten riski toimia samoin, jopa vuosien jälkeenkin.

VAIKKA SUORAA syy- ja seuraussuhdetta ei kaikissa tapauksissa tutkijoiden mukaan olekaan, vanhemmilta tai isovanhemmilta saatu käytösmalli näyttää vaikuttavan rikosalttiuteen paljon enemmän kuin perheyrittäjyys tai sosioekonominen asema.