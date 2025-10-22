Tutkimus: Tekoälyavustajat vääristävät merkittävästi uutissisältöjä

Tekoälyavustajat tekivät virheitä lähes puolessa tapauksista, kun niiltä kysyttiin uutistapahtumista, selviää Euroopan yleisradioliiton EBU:n tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää tunnettua tekoälyavustajaa, OpenAI:n ChatGPT:tä, Microsoftin Copilotia, Googlen Geminiä ja Perplexityä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

45 prosentissa kaikista tutkituista tapauksista tekoälyavustajat olivat tehneet ainakin yhden merkittävän virheen riippumatta kielestä tai maasta. Joka viides vastaus sisälsi merkittäviä puutteita, kuten vääriä yksityiskohtia ja vanhentunutta tietoa.

Tutkimus tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa ja siihen osallistui 22 mediaa 18 maasta ja 14 eri kielellä. Suomesta tutkimukseen osallistui Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä toimittajia. Kaikki toimittajat esittivät samoja kysymyksiä tekoälyavustajille.

NELJÄSTÄ tekoälyavustajasta tutkimuksessa selviytyi heikoimmin Gemini, jolla oli 76 prosentissa vastauksissa merkittäviä ongelmia, yli kaksi kertaa enemmän muihin tutkittuihin avustajiin verrattuna.

Esimerkiksi kun tekoälyavustajilta kysyttiin, kuka on paavi, ChatGPT vastasi Ylelle ”Franciscus”, vaikka tämä oli jo tuolloin kuollut ja uusi paavi Leo XIV oli virassaan. Saman väärän vastauksen antoivat Copilot sekä Gemini Hollannin yleisradioyhtiöille NOS:lle ja NPO:lle.

- Tekoälyavustajat eivät ole edelleenkään luotettava tapa etsiä ja seurata uutisia, sanovat EBU:n varapääjohtaja Jean Philip De Tender ja BBC:n tekoälyjohtaja Pete Archer.

Uutista täydennetty klo 11.23.