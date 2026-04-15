Tiede ja teknologia

15.4.2026 07:27 ・ Päivitetty: 15.4.2026 07:27

Tutkimus: Vaikeasti havaittava taipumus voi lisätä sydänkohtausriskiä

Suolistosta imeytyvä kolesteroli voi lisätä vakavien sydäntapahtumien riskiä, selviää Helsingin yliopiston ja Husin tutkimuksesta. Sydäntapahtumilla tarkoitetaan esimerkiksi sydäninfarkteja.

Pelkkä LDL-kolesterolin eli niin sanotun huonon kolesterolin määrä ei tutkimuksen mukaan kerro sitä, sairastuuko ihminen sydänsairauteen. Osalla ihmisistä kolesteroli kuitenkin imeytyy erityisen tehokkaasti suolistosta, ja tämä voi lisätä vakavien sydäntapahtumien riskiä.

Jos kolesterolia imeytyy suolistosta paljon, maksa valmistaa sitä vähemmän. Tällöin veren kolesterolipitoisuus ei kerro kolesterolin koko imeytymismäärää.

TUTKIMUKSEN mukaan noin kolmanneksella ihmisistä kolesteroli imeytyy geneettisen taipumuksen vuoksi suolistosta poikkeuksellisen tehokkaasti.

LDL-kolesterolia saadaan ravinnon mukana kovasta rasvasta. Se kertyy valtimoiden ja verisuonten seinämiin ja ahtauttaa niitä.

Kun kolesterolia imeytyy paljon, LDL-hiukkaset muuttuvat rakenteeltaan erityisen haitallisiksi. Hiukkasten koostumus muuttuu, ja ne sitoutuvat tiukasti verisuonen seinämän soluväliaineeseen sekä takertuvat herkästi toisiinsa.

Muutokset voivat lisätä LDL-hiukkasten kuljettaman kolesterolin kertymistä verisuonten seinämään ja nopeuttaa valtimotaudin kehittymistä ilman, että LDL-kolesterolin määrä veressä välttämättä nousee.

Tällä hetkellä ei ole olemassa helppoa testiä, jolla voisi tunnistaa ihmiset, joilla kolesteroli imeytyy muita ihmisiä tehokkaammin.

