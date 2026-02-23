Tiede ja teknologia
23.2.2026 16:45 ・ Päivitetty: 23.2.2026 16:45
Tutkimus: Vanhuksille tuputetaan herkästi psykoosilääkkeitä eri vaivoihin
Psykoosilääkkeitä määrätään ikääntyneille ihmisille usein muuhun kuin lääkkeen viralliseen tarkoitukseen – esimerkiksi käytösongelmiin tai unettomuuteen.
Asia selviää Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta.
Tutkimuksessa hyödynnettiin valtakunnallisia rekisteritietoja yli 209 000:sta kotona asuvasta ikääntyneestä ihmisestä, joilla ei ollut Alzheimerin tautia.
Tulosten mukaan 70 prosenttia kaikesta heidän psykoosilääkkeiden käytöstään oli niin sanottua off label -käyttöä, jossa lääkäri määrää lääkkeen johonkin muuhun kuin sen virallisesti hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen.
VANHUS voi saada lääkkeitä esimerkiksi pitkittyneiden käytösoireiden ja unettomuuden hoitoon, vaikka näihin tarkoituksiin ei ole virallisia käyttöindikaatioita.
Alan kirjallisuudessa tällaista käyttöä ilman asianmukaisia lääkkeettömiä tai muita hoitovaihtoehtoja on pidetty jopa yhtenä ikääntyneiden kaltoinkohtelun muotona, tiedotteessa sanotaan.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että off label -käyttäjillä esiintyi vertailuryhmiä useammin sydän- ja verisuonitauteja sekä aivoverenkiertohäiriöitä. Heillä oli myös enemmän opioidien käyttöä.
Tutkijoiden mukaan tulokset korostavat tarvetta kehittää vaihtoehtoisia hoitomuotoja tilanteisiin, joihin psykoosilääkkeitä käytetään ilman virallista käyttöaihetta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.