”Tyhjentää viime töikseen valtion kassan” – hallitukselle oppositiosta kylmää palautetta

Petteri Orpon (kok.) hallituksen viimeisen kehysriihen tulos otettiin oppositiossa vastaan pettyneenä. Ratkaisuista kerrottiin tiedotustilaisuudessa myöhään keskiviikkona.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen luonnehti riihen ratkaisuja viimeiseksi sinetiksi hallituksen ”totaalisen epäonnistuneelle” talouspolitiikalle.

Julkinen talous on jäämässä Orpon hallituksen jäljiltä raskaasti alijäämäiseksi.

Vielä valtiovarainministeriön helmikuussa julkaistussa teknisessä kehyksessä vuosittaisen alijäämään ennustettiin olevan 16 miljardia euroa vuonna 2030. Kehysriihen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona hallitus paljasti, että alijäämää paisuu vuonna 2030 jo yli 17 miljardiin. Pelkästään vuodesta 2027 vuoteen 2028 menotaso nousee 4,7 miljardia euroa.

– Hallitus on jättämässä jälkeensä historian karmivimman talouspoliittisen perinnön. Alijäämän ennustetaan nousevan jo pahimman koronavuoden tasolle! Räsänen sanoo tiedotteessaan.

– Kuvaavaa on, että monet hallituksen tänäänkin linjaamat lisämenot ja veronkevennykset työnnetään seuraavan hallituksen syliin. Oikeistohallitus tyhjentää viime töikseen valtion kassan ja jättää laskun seuraavan hallituksen maksettavaksi. Tämä on täysin vastuutonta, Räsänen jatkaa.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää kehysriihessä sovitut korotukset terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.

Orpon hallitus päätti kehysriihessä korottaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon sekä kotihoidon asiakasmaksuja. Koskela huomauttaa, että käyttöön otetaan myös vainajien säilytysmaksu.

– Hallitus laittoi laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille sairaille ja vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, tavallisilta suomalaisilta viedään tuhkatkin pesästä. Jopa kuolemasta seuraa jatkossa ”vainajien säilytysmaksu”, Koskela sanoo tiedotteessaan.

”Vaarana on nyt, että maatiloja ja kuljetusalan yrityksiä kaatuu”

KESKUSTAN Antti Kaikkonen kiittelee hallituksen päätöstä korottaa kotitalousvähennystä, jota jo kertaalleen ehdittiin alentaa. Kaikkonen katsoo korotuksen edistävän työllisyyttä ja tuottavan tarpeellisia palveluita.

– Me olisimme kuitenkin vahvistaneet vähennystä vielä erityisesti yksinasuvien osalta, Kaikkonen sanoo.

– Myös korjausrakentamisen edistäminen on myönteistä, vaikka paketti olisi saanut olla vahvempikin.

Vakavin puute kehysriihen ratkaisuissa liittyy Kaikkosen mukaan vanhustenhoivaan.

– Vanhustenhoivasta on leikattu tällä hallituskaudella tuntuvasti. Moni ikäihminen kokee jo nyt, etteivät rahat riitä arjessa. Nyt laitetaan taas mummot maksajiksi, ja vaarit. Myös vanhustenhoidon henkilökuntaa vähennetään. Vanhustenhoito olisi pitänyt yksiselitteisesti säästää uusilta leikkauksilta, Kaikkonen toteaa tiedotteessaan.

Hän myös hämmästelee, että polttoaineiden ja lannoitteiden noususta aiheutuvaan kustannuskriisiin maataloudessa ja liikennealalla ei akuutisti juurikaan vastata.

– Polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet tuntuvasti. On iso pettymys, että hallitus ei tullut riittävällä tavalla maataloutta ja kuljetusalaa vastaan, jotta pahimman yli olisi päästy kuivin jaloin. Vaarana on nyt, että maatiloja ja kuljetusalan yrityksiä kaatuu.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta paheksuu sote-järjestöiltä tehtäviä lisäleikkauksia. Hallitus päätti riihessään leikata sote-järjestöiltä 50 miljoonaa euroa ja kohdistaa hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuositasolla 25 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen vuosille 2027-2030. Samaan aikaan se pitää kiinni yrityksille suunnatusta yhteisöveroalesta, jonka keventävä vaikutus on 830 miljoonaa euroa.

– Hallitus leikkaa järjestöiltä 50 miljoonaa ja tarjoaa tilalle 25 miljoonaa kehittämisrahaa. Hallitus voi tällä kikkailulla kaunistella todellisuutta, mutta totuus on, että erotuksen maksavat esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset ja he, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat, Virta sanoo.

Kun sote-järjestöjen avustuksia on jo aiemmin leikattu yhteensä 140 miljoonalla eurolla, nousee leikkausten kokonaissumma nyt 190 miljoonaan euroon.