”Työ on valumassa hukkaan” – Oppositiossa heräsi huoli Suomen maineesta

Petteri Orpon (kok.) hallituksen uusin rasismikohu ja sen saamat kansainväliset käänteet kirvoittavat kritiikkiä opposition kansanedustajilta. SDP:n Ville Skinnari huomauttaa, että etenkin Aasiassa rasistiset eleet tulkitaan koko Suomen viestinä. Demokraatti Demokraatti

Perussuomalaisten kansanedutajien silmienvenyttelyt ovat päätyneet uutisiin maailmalla. Pääministeri Orpo on pahoitellut niitä japaniksi, koreaksi ja kiinaksi Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.

Skinnari toteaa tiedotteessaan, että Suomen mainetta maailmalla on rakennettu pitkään ja määrätietoisesti.

– Suomi nähdään maailmalla fiksuna ja luotettavana maana. Maineen voi kuitenkin pilata nopeasti. Etenkin Aasiassa eleet ja symbolit merkitsevät. Kun suomalainen kansanedustaja käyttäytyy tavalla, jota pidetään rasistisena ja alentavana, ele tulkitaan koko Suomen, ei yksittäisen poliitikon viestinä, eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan kuuluva Skinnari sanoo.

Skinnari pitää pääministeri Orpon anteeksipyyntöjä hyvänä asiana.

– Jokainen hallituspuolue vastaa kuitenkin viime kädessä omiensa teoista. Myös eduskunnalla on institutionaalinen vastuunsa. On pakko ihmetellä myös, että miksi puhemies on hiljaa, hän kysyy.

KESKUSTAN Jouni Ovaska ihmettelee kuinka kansainvälistä huomiota saanut rasismikohu on saanut alkunsa.

– Syy löytyy, kun pääministeri katsoo peiliin. Tässä tilanteessa ollaan, koska johtajuutta ei ole. Orpo uhkuu ja puhkuu, mutta perussuomalaiset tekevät mitä tekevät, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

– On käymässä niin, että sen minkä tasavallan presidentti Suomen puolesta maailmalla rakentaa, hallitus hajottaa. Suomen maakuva ja maine maailmalla kärsivät.

– Nyt vaarantuvat vienti ja kauppa Aasiaan. Esimerkiksi Suomen ja Japanin suhteiden puolesta on tehty vuosikymmeniä töitä. Kiitos perussuomalaisten pelleilyn ja Orpon heikkouden, tehty työ on valumassa hukkaan, Ovaska sanoo.

KANSANEDUSTAJA Eveliina Heinäluoma (sd.) kaipaisi pääministeriltä anteeksipyyntöä myös suomen kielellä.

Heinäluoman mukaan perussuomalaisten jatkuva rasistinen toiminta ja kielenkäyttö loukkaa Suomessa asuvia ihmisiä ja heidän ihmisarvoaan.

– On surullista, että kokoomus puuttuu asiaan vasta, kun asiasta nousee ulkomailla uutinen. Nyt on kokoomuksen johtajuus koetuksella – selviääkö perussuomalaiset jälleen tarkoituksellisesta rasistisesta toiminnasta pienellä varoituksella, Heinäluoma pohtii Facebook-päivityksessään.

Ville Skinnari muistuttaa Japanissa asuneena ja työskennelleenä, että Suomen ja Japanin suhde ei ole mikä tahansa kahden maan välinen yhteys, vaan se on luonteeltaan poikkeuksellisen aito, lämmin, tiivis ja pitkä.

– Japanin kaupan merkitys Suomen talouskasvulle on ollut suuri vuosikymmeniä. 1990-luvulla Japani auttoi Suomea, kun meillä meni huonosti. Japani lainasi meille rahaa, kun Suomi oli mennä nurin. Kun Japani tarvitsi apua, Suomi oli mukana mm. Koben maanjäristyksen ja Fukushiman onnettomuuden jälkihoidossa. Tätä ei ole unohdettu. Tällaiset asiat painavat Japanissa enemmän kuin moni täällä ymmärtää.

SKINNARI huomauttaa, että Finnair elää vaikeinta vaihettaan vuosikymmeniin. Venäjän hyökkäyssota romutti yhtiön Aasia-strategian ja käänsi Suomen sijainnin edusta haitaksi. Euroopan ja Pohjois-Amerikan reiteillä kilpailu on kovaa. Tässä tilanteessa Japani ja muut kaukoyhteydet eivät ole Finnairille vain yksi markkina muiden joukossa – se on kivijalka olemassaololle.

– Finnair on lentänyt suoraan Japaniin vuodesta 1983. Se on harvinainen etu. Ja juuri siksi on täysin käsittämätöntä, että tätä suhdetta vaarannetaan kevyin elein ja huonolla käytöksellä. Samalla tavalla yhteydet Koreaan ja Kiinaan ovat myös tärkeitä.

– Kansanedustaja ei edusta maailmalla vain itseään tai puoluettaan, vaan Suomea. Maailman julkisuudessa ei erotella, kuka on vitsillä ja kuka tosissaan. Kun Suomen maine kärsii, siitä maksavat tavalliset suomalaiset, yritykset, työntekijät ja lopulta koko maa. Eikä tämä ei ole sananvapauskysymys. Tämä on vastuukysymys.