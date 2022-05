Työllisyys paranee edelleen – työllisyysaste jo historiallisella tasolla

Työllisyys koheni edelleen huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,2 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 113 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä puolestaan oli huhtikuussa 69 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisiä oli huhtikuussa 2 589 000 ja työttömiä 193 000.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ekonomistin Juho Keskisen mukaan työllisyysaste on nyt historiallisen korkealla tasolla.

Työllisyys kukoistaa tyypillisesti vielä melko pitkään, vaikka taloudessa menisi muutoin heikommin.

- Talous kasvaa vielä, vaikka korkea inflaatio uhkaakin tyrehdyttää siltä parhaan terän. Työllisyys kukoistaa kuitenkin tyypillisesti vielä melko pitkään, vaikka taloudessa menisi muutoin heikommin, Keskinen sanoo Hypoteekkiyhdistyksen tiedotteessa.

Keskisen mukaan tämänhetkisessä työmarkkinatilanteessa on kaikuja finanssikriisin alkuvaiheilta vuodelta 2007, jolloin koettiin voimakasta työvoimapulaa muun muassa metalli- ja rakennusteollisuudessa ja julkisella puolella. Nyt pulaa on niin koodareista, sairaanhoitajista kuin palvelualojen työntekijöistäkin.

- Finanssikriisin kaltainen taantuma vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, mutta talouskasvun hidastuminen vähintäänkin vääjäämättömältä, Keskinen arvioi.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen pitää huhtikuun työmarkkinatietoja erittäin myönteisinä, kun esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on voimakkaassa laskussa.

- Sotatilanteen tuottama epävarmuus ei ainakaan vielä näy tilastoissa, Pylkkänen kirjoittaa TEMin julkaisemassa kolumnissa.

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys kokonaisuutena alenee vauhdilla, sitkeä ydin on jäljellä.

Tilastot eivät Pylkkäsen mukaan kuitenkaan kerro koko totuutta työmarkkinoiden tilanteesta, sillä joillakin aloilla Venäjän Ukrainaan suuntaama hyökkäys näkyy selvästi.

- Tilastojen ulkopuolelta on kerrottavissa, että kausityövoimaa ei saada tarpeeksi. Noin kolmannes tarvittavasta maatalouden kausityövoimasta puuttuu Ukrainan sodan vuoksi. Kasvukausikalenteri ei anna armoa, vaikka toimenpiteisiin on ryhdytty, Pylkkänen kirjoittaa.

Hän iloitsee pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaasta laskusta, mutta muistuttaa, että silläkin saralla on edelleen ongelmia.

- Vaikka pitkäaikaistyöttömyys kokonaisuutena alenee vauhdilla, sitkeä ydin on jäljellä. Pitkäaikaistyöttömistä aiempaa suurempi osa on ollut työttömänä yli kaksi vuotta. Virtaus pitkäkestoiseen työttömyyteen on yhä liian suuri. Tällä hetkellä heitä on 54 000, ja heidän määränsä ja osuutensa hipoo 2000-luvun ennätystä, Pylkkänen kirjoittaa.