”Työllisyysastetta ei voi nostaa kurjistamisen kautta” – työministeri katsoi jo tulevien hallitusten työlistaa

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan myös tulevien hallitusten työlistalla on työllisyysasteen nostaminen hyvinvointivaltion turvaamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän puhui vapunaattona Helsingin Käpylässä. Haatainen kävi läpi puheessaan, mitä Marinin hallitus on jo saavuttanut tällä kaudella.

Hänen mukaansa tuoreimmat työllisyysluvut kertovat, että työttömyys jatkaa laskuaan ja työllisyysaste on kivunnut mittaushistorian ennätyslukemiin, 74 prosenttiin. Hallitus on myös saavuttanut muut asettamansa työllisyystavoitteet tekemällä lukuisia päätöksiä, joilla arvioidaan saatavan 80 000 uutta työllistä.

Tilastot myös kertovat, että uusia työllisiä on hallituskauden alusta, koronasta huolimatta, nyt noin 93 000.

– Siis suurin piirtein saman verran ihmisiä kuin asuu Oulunkylässä, Kalliossa, Käpylässä, Vanhankaupunginkoskella, Herttoniemessä ja Arabianrannassa yhteensä, Haatainen huomautti.

Hän painotti, että työllisyyden ja talouden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä.

– Talouden ja yritysten tukeminen koronakriisissä on osoittautunut oikeaksi valinnaksi työttömien kurittamisen sijaan. Koronan aiheuttama taloudellinen kuoppa jäi Suomessa ennakoitua pienemmäksi.

Hallituksen tukipäätökset niin elinkeinoelämälle ja työttömien tukimuodot pitivät yllä yritysten ja ihmisten selviytymistä. Pidimme yritysten nenän pinnalla eikä pelättyä konkurssiaaltoa tullut.

Haataisen mukaan hyvä vire taloudessa koronan jälkeen on jatkunut.

– Pelätyn suurtyöttömyyden sijaan hoidamme työvoimapulaa.Olen myös erittäin onnellinen siitä, että nuorisotyöttömyys on jo nyt matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.

Työllisyyden vahvistaminen on Sanna Marinin (sd.) hallituksen yksi tärkeimpiä teemoja.

– Työllisyystoimia tämä hallitus on päättänyt jo enemmän kuin edellinen hallitus yhteensä ja toimeenpano on hyvällä mallilla. Esimerkiksi pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan toukokuussa ja sen odotetaan auttavan myös kohtaanto-ongelmaan.

Haatainen huomautti, että mallia on virheellisesti verrattu Juha Sipilän (kesk.) hallituksen epäreiluun aktiivimalliin, jonka Marinin hallitus ensi töikseen purki ja tilalle tuodaan inhimillinen pohjoismainen työvoimapalvelumalli.

– Olemme ottaneet muista pohjoismaista mallia ja panostaneet siihen, mikä tutkitusti tukee nopeaa työllistymistä. Ei kurittaminen, vaan palveluihin panostaminen. Vaikeitakin päätöksiä on tehty, kuten tulevien eläkeputken poistaminen. Senkin yhteydessä tehtiin yli 55-vuotiaiden työllisyyttä muuten tukevia päätöksiä.

”Sote-uudistus ei saa typistyä pelkäksi hallinnolliseksi uudistukseksi.”

Työllisyyden hoitaminen ei ole Haataisen mukaan ainoa asia, jossa hallitus on onnistunut.

– Kaikille yhdenvertaisesti saatavat ja saavutettavat sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut ovat hyvinvointivaltiomme kivijalkaa. Lähes koko 2000-luvun eri hallitusten valmistelema sote-palvelurakenteen uudistaminen saatiin viimein pääministeri Marinin hallituksen johdolla maaliin. Mutta sote-uudistus ei saa typistyä pelkäksi hallinnolliseksi uudistukseksi.

Haatainen korosti, että sosialidemokraattien johdolla hallitus panostaa aidosti palveluiden uudistamiseen ja yhdenvertaisuuteen lompakon paksuudesta riippumatta.

Hallituskaudella on muun muassa tiukennettu vanhuspalveluiden ja lastensuojelun henkilöstömitoitusta niin, että sote-ammattilaiset voisivat paremmin keskittyä potilaisiin, jotta nämä saavat entistä parempaa hoitoa. Lapsi-ja perhepalveluiden kehittämiseen on satsattu, subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin heti ja lisäksi hallitus on laatinut poikkihallinnollisen lapsistrategian.

– Hyvinvointi on ollut tapetilla tällä hallituskaudella erityisesti koronan takia. Kyseessä ei ole ollut pelkästään terveyteen liittyvä kriisi ja pandemia, vaan koronalla on ollut laajoja vaikutuksia hyvinvointiin ja osaamiseen, erityisesti lasten ja nuorten osalta, ja vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään.

Haataisen mukaan myös seuraavan hallituksen on jatkettava panostuksia koronan jälkitaudista toipumiseen.

Työministeri muistutti, että Venäjän käynnistämä raaka sota Ukrainassa kasvattaa epävarmuutta.

– Sodalla on vaikutuksia Suomeen, mutta vaikutusten laajuus talouteen, työllisyyteen ja hintoihin on vielä vaikeasti ennustettavissa. Me olemme kuitenkin valmiita kaikin keinoin tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia sekä auttamaa tänne tulevia pakolaisia rakentamaan elämää tänne. Samalla olemme itse uudenlaisessa tilanteessa turvallisuusympäristömme muututtua. Myös meidän päättäjien tulee arvioida kaikkia keinoja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Haataisesta on nyt tärkeää pohtia vakavasti omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen.

– Tärkein kysymyksemme on se, miten parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Tästä puolueella on edessä päätöksiä ylimääräisessä puoluevaltuustossa 14. toukokuuta.

”Sillä on väliä, ketkä päätöksiä tekevät.”

Haatainen pohti puheessaan myös kevään työmarkkinatilannetta, joka on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Hän asetti sovittelulautakunnan ratkomaan kunta-alan vaikeita neuvotteluja.

– Toivon kestävän ratkaisun löytyvän pian, sillä kuntasektorin ammattilaiset tekevät tärkeää ja tarpeellista työtä, jota ilman ei kukaan meistä tule toimeen.

Työministerin mukaan myös tulevien hallitusten työlistalla on työllisyysasteen nostaminen hyvinvointivaltion turvaamiseksi.

– Sillä kuitenkin on väliä, ketkä päätöksiä tekevät. Työllisyysasteen nostaminen ei voi tapahtua kurjistamisen kautta, vaan palveluihin panostamalla ja niitä myös rohkeasti uudistamalla. Oppositio on tarjonnut lääkkeeksi tautiin kuin tautiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikkaamista.

SDP:n lähestymistapaa Haatainen kuvaili hyvin toisenlaiseksi.

– Rakennamme kestävää yhteiskuntaa, jossa kaikki pysyvät mukana. Yksi tärkeimpiä tulevaisuustekoja on työpaikkojen toimintaedellytysten turvaaminen, kasvun mahdollistaminen ja digivihreän siirtymän tukeminen, jota nyt tehdään panostamalla investointien tukemiseen. Ne avaavat samalla mahdollisuuksia uudelle työlle, investoinneille ja uusille työpaikoille Suomeen.