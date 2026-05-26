Työmarkkinat

26.5.2026 15:21 ・ Päivitetty: 26.5.2026 15:21

Työmarkkinajärjestöille tuli homma: sopikaa pelisäännöt drooniuhkatilanteisiin

Työministeri Matias Marttinen (kok.) on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeet siitä, miten yleinen drooniuhka vaikuttaa esimerkiksi työehtojen soveltamiseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan keskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tänään viranomaisten vaaratiedotteiden vaikutuksista työelämään.

Keskeisiä kysymyksiä on, onko turvallisuusuhka hyväksyttävä syy olla tulematta töihin, jos viranomaisetkin kehottavat välttämään liikkumista ja julkinen liikenne keskeytyy hetkeksi.

Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta.

TYÖNANTAJALLA ei esimerkiksi Suomen Yrittäjien mielestä ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei ole drooniuhan takia päässyt ajoissa työpaikalleen.

Keskeisten palkansaajajärjestöjen mielestä drooniriskin luomat esteet ja viranomaisten antamat liikkumisrajoitukset taas ovat riittävä syy lailliseen poissaoloon.

Muun muassa STTK haluaisi, että riskitilanteessa töihin tulevalle pitäisi maksaa vaarallisen työn lisää.

KESKUSKAUPPAKAMARIKIN patistaa hallitusta määrittelemään ja ohjeistamaan jatkossa vaaratilanteet selkeämmin kuin miten nyt on tehty.

– Tuore drooniuhkatilanne osoitti, että epäselvä ohjeistus voi johtaa tilanteeseen, jossa yritykset joutuvat pysäyttämään toimintaa varmuuden vuoksi ilman riittävää tietoa todellisesta riskistä, kamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo tiedotteessa.

Suomea ei kannata hänen mielestään pysäyttää varmuuden vuoksi ja ylireagoimalla.

