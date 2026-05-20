Työmarkkinat
20.5.2026 09:18 ・ Päivitetty: 20.5.2026 09:18
Työministeri siirsi OAJ:n lakkoa – ”Yleisen edun vastaista”
Työministeri Matias Marttinen (kok.) on siirtänyt ammattikorkeakouluja koskevaa OAJ:n työnseisausta kahdella viikolla yleisen edun vastaisena.
Seisaus olisi kohdistunut ammattikorkeakoulujen valintakoepäivään, jolloin se olisi asiasta kertovan Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan vaarantanut hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja heikentänyt heidän oikeusturvaansa.
– Peruste siirrolle: vahingoittaa yleistä etua, Valtakunnansovittelijan toimisto toteaa X:ssä.
OAJ antoi valintakokeiden valvontaa kaikissa ammattikorkeakouluissa koskevan lakkovaroituksen 13. toukokuuta. Lakon oli määrä toteutua 28. toukokuuta, jolloin se olisi sijoittunut ammattikorkeakoulujen valintakoepäivälle.
Sivistan mukaan arviolta noin 40 000 nuorta ja aikuista osallistuu ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin 26.-28. toukokuuta. Ammattikorkeakoulut olivat ryhtyneet valmisteluihin siltä varalta, että lakko olisi toteutunut valintakoepäivänä
Nyt lakko on siirretty kesäkuun 11. päivään.
