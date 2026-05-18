Työmarkkinat

18.5.2026 12:13 ・ Päivitetty: 18.5.2026 12:13

”Vastuutonta” – Sivista toivoo, että OAJ:n valintakoepäivään ilmoittamaa lakkoa siirretään

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
Ammattikorkeakouluissa järjestetään valintakokeet ensi viikolla. Kuvassa Tampereen ammattikorkeakoulun logo.

Ammattikorkeakoulujen työehtoja koskevassa riidassa työnantajaa edustava Sivista toivoo, että valtakunnansovittelija esittää työ- ja elinkeinoministeriölle OAJ:n ensi viikon torstaille ilmoittaman lakon siirtämistä.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi viime viikolla lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos sopuun ei sitä ennen päästä. Lakko koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään 26.-28. toukokuuta.

Sivista pitää päätöstä poikkeuksellisen harkitsemattomana ja toivoo siksi, että lakkoa siirretään. Sivistan mukaan arviolta noin 40 000 nuorta ja aikuista osallistuu pääsykokeisiin 26.-28. toukokuuta. Sivistan mukaan ammattikorkeakoulut tekevät kaikkensa, jotta ne voidaan järjestää normaalisti.

– On vastuutonta tehdä nuorista työtaisteluiden pelinappula. OAJ:n lakkovaroitus ei auta saatavuuslisään liittyvän kysymyksen ratkaisemisessa, eikä jouduta sovittelua. Sillä kuitenkin aiheutetaan tuleville opiskelijoille ja ammattikorkeakouluille täysin kohtuutonta huolta, Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen sanoo tiedotteessa.

Valtakunnansovittelija antoi huhtikuun alusta lähtien sovittelussa olleeseen työriitaan sovintoehdotuksen viime maanantaina. OAJ ja Ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sovintoehdotuksen, Sivista hylkäsi sen.

SIVISTA hylkäsi sovintoehdotuksen, koska siinä ei ollut ratkaisua neuvotteluissa hiertäneeseen saatavuuslisään. Kyse on palkanlisästä, jota maksetaan tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille.

Sivista haluaa muuttaa työehtosopimusta siten, että lisän tilalle tulisi palkkarakenne, joka Sivistan mielestä huomioi opetushenkilöstöä oikeudenmukaisemmin.

– Ei ole perusteltua, että saatavuuteen liittyvästä, tietylle ryhmälle maksettavasta palkanlisästä on sovittu työehtosopimustasolla riippumatta työmarkkinoiden tilanteesta. Ratkaisun on löydyttävä tällä neuvottelukierroksella, Salonen sanoo.

OAJ:n mukaan Sivista hakee ratkaisua, jossa palkkoja alennetaan osalta opetushenkilöstöltä.

– Tämä ei meille käy. Työehtosopimusten tarkoitus ei ole alentaa palkkoja, eikä sille ole mitään perusteluita. Onko tämä todella sitä henkilöstöpolitiikkaa, jota ammattikorkeakoulujen rehtorit ja johto haluavat harjoittaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoi viime viikolla.

