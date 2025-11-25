Työttömien määrä kasvaa edelleen

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan lokakuussa. Tilastokeskus kertoo, että 15-74-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 48 000 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työttömyys kasvoi enemmän naisten kuin miesten joukossa. Työttömiä naisia oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Samaan aikaan myös työllisten määrä kasvoi. Työllisiä oli lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen sanoo tilannetta selittävän sen, että työvoimaan on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Tilanne ei hänen mukaansa selity esimerkiksi maahanmuutolla, sillä maahantulijoiden määrä on siihen liian pieni.

Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille teki lokakuussa selvän pompun ylöspäin. Tämä selittää Taskisen mukaan osaltaan sekä työllisten että työttömien määrän kasvua.

- Nyt syystä tai toisesta opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille entistä enemmän. Heistä suuri osa ei ole saanut työtä, vaan on siinä työnhakijajoukossa, Taskinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

TYÖTTÖMIEN määrä nousi selvästi myös vanhimmassa ikäryhmässä. Taskinen näkee tämän taustalla sen, että myös työuran loppupäässä on tarvetta saada enemmän työtä.

Kun tilannetta tarkastellaan trendinomaisesti, väestöstä on tällä hetkellä työvoimassa historiallisen korkea osuus, Taskinen kertoo.

Työttömyysasteen trendi taas on kivunnut yhä korkeammalle ja on nyt 10,3.

Taskinen nostaa esiin myös sen, että ennätysmäärä työllisistä, yli 20 prosenttia, tekee nyt osa-aikatyötä.