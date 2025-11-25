Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

25.11.2025 06:33 ・ Päivitetty: 25.11.2025 08:25

Työttömien määrä kasvaa edelleen

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan lokakuussa. Tilastokeskus kertoo, että 15-74-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 48 000 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työttömyys kasvoi enemmän naisten kuin miesten joukossa. Työttömiä naisia oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Samaan aikaan myös työllisten määrä kasvoi. Työllisiä oli lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen sanoo tilannetta selittävän sen, että työvoimaan on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Tilanne ei hänen mukaansa selity esimerkiksi maahanmuutolla, sillä maahantulijoiden määrä on siihen liian pieni.

Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille teki lokakuussa selvän pompun ylöspäin. Tämä selittää Taskisen mukaan osaltaan sekä työllisten että työttömien määrän kasvua.

-  Nyt syystä tai toisesta opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille entistä enemmän. Heistä suuri osa ei ole saanut työtä, vaan on siinä työnhakijajoukossa, Taskinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

TYÖTTÖMIEN määrä nousi selvästi myös vanhimmassa ikäryhmässä. Taskinen näkee tämän taustalla sen, että myös työuran loppupäässä on tarvetta saada enemmän työtä.

Kun tilannetta tarkastellaan trendinomaisesti, väestöstä on tällä hetkellä työvoimassa historiallisen korkea osuus, Taskinen kertoo.

Työttömyysasteen trendi taas on kivunnut yhä korkeammalle ja on nyt 10,3.

Taskinen nostaa esiin myös sen, että ennätysmäärä työllisistä, yli 20 prosenttia, tekee nyt osa-aikatyötä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
25.11.2025
Tällainen on SDP:n odotettu vaihtoehto: pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia enemmän
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU