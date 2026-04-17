Työttömyyskassat haluavat selkeämmät säännöt työttömän yritystoiminnalle ja opinnoille – ”Säädösten tulisi tukea aktiivisuutta”

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ haluaa selvät säännöt työttömän yritystoiminnalle ja opinnoille. TYJ toivoo, että työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään. Demokraatti Demokraatti

TYJ:n mukaan opintojen tai yritystoiminnan aloittamiseen työttömänä liittyy paljon epävarmuutta. Yksi syy tähän ovat säädökset, jotka mahdollistavat opintoja ja yritystoimintaa koskevan tulkinnan muuttumisen siten, että henkilö menettää työttömyysturvan takautuvasti kuukausien tai jopa vuosien ajalta.

– Jos henkilö aloittaa opinnot tai yritystoiminnan ja toimittaa viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot, hänen on voitava luottaa työvoimaviranomaisen arvioon aktiivisuuden vaikutuksesta. Muussa tapauksessa pelko suurista takaisinperinnöistä vähentää väistämättä halukuutta opintoihin tai yritystoimintaan, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo tiedotteessa.

Työttömyyskassojen kokemus TYJ:n mukaan on, että yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi erittäin harvoin, ellei yritystoimintaa ole harjoitettu palkkatyön ohella kuutta kuukautta. TYJ:n mukaan tämä tarkoittaa, että työttömänä aloitettu yritystoiminta estää lähes aina työttömyysturvan maksamisen neljän kuukauden arviointijakson jälkeen.

– Yritystoiminnan arvioinnin kriteerejä tulisi kehittää siten, että pienimuotoinen yritystoiminta työttömyysturvalla olisi mahdollista riippumatta siitä, onko se aloitettu palkkatyön ohella vai vasta työttömänä.

– Opinnot ja pienimuotoinen yritystoiminta ovat monelle reitti uuteen työhön. Säädösten tulisi tukea juuri tämänkaltaista aktiivisuutta, Villman sanoo.

TYJ on laatinut kuusi ehdotusta, joilla opintojen ja yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaan selkeytettäisiin.

TYJ ehdottaa muun muassa, että ei-tutkintoon johtavat opinnot mahdollistetaan työttömyyden aikana 25 vuotta täyttäneille ilman kestoa tai laajuutta koskevia rajoituksia, jolloin työnhakijat voisivat kehittää osaamistaan ja vaikutus etuusoikeuteen olisi selvä.