4.12.2025 13:35 ・ Päivitetty: 4.12.2025 13:35
Työttömyysvakuutusmaksut nousevat
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan työttömyysturvamaksu nousevat vuoden alusta. Maksut vahvistetaan kalenterivuosittain.
Työttömyysvakuutusmaksu nousee nykyisestä 0,59 prosentista 0,89 prosenttiin palkasta. Työnantajan työttömyysturvamaksu nousee nykyisestä 0,20 prosentista 0,31 prosenttiin palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 509 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 0,72 prosenttia palkasta.
KOROTUS on selkeästi maltillisempi kuin Työllisyysrahaston esitys huhtikuulta. Työllisyysrahasto esitti tuolloin, että maksuja olisi pitänyt korottaa ensi vuodelle jopa 0,5-1,5 prosenttiyksiköllä nykyisestä.
Esityksen taustalla oli heikentynyt työttömyystilanne ja huonot talouden näkymät.
Muutosturvamaksun maksuvelvollisuuteen liittyvät palkkasummarajat tarkistetaan vastaamaan vuoden 2025 palkkakerrointa. Täysi muutosturvamaksukerroin säilyy ennallaan vuonna 2026.
Kommentit
