Työväen Musiikkitapahtuma valmiina starttiin – sirkuksella alkaa, perhejuhlaan loppuu, väliin mahtuu valtavasti kaiken maailman musiikkia

Tänään alkavassa Työväen Musiikkitapahtumassa lauteille nousee viikonlopun mittaan monta isoa kokoonpanoa, muun muassa Espoon ja Tampereen Big Bandit kiinnostavine solisteineen. Rolf Bamberg

Kun viime vuoden festivaalin estradikattauksesta puuttui perinteinen telttalava, se aiheutti harmillisia ruuhkia Paperitorin pääareenan ja tuolloin ikään kuin kakkoslavan asemaan nousseen Salakapakan välisessä ihmisliikenteessä. Tänä vuonna sumia purkamaan on saatu taas neljäs stage edellä mainitun kahden esiintymispaikan ja Sananvapaudenlavan rinnalle. Ja siinäpä sitten yhdistyvätkin niin ne telttapuitteet kuin areenakin sillä kyseessä on sirkusteltta, joka tulee Tervasaareen festivaalin avausiltana keskiviikkona esiintyvän Saarni Sirkuksen mukana.

TAPAHTUMAN MITTAAN sirkusteltassa tullaan kuulemaan muun muassa 11-henkistä New Orleans -jazzia soittavaa Roamin’ Blues Bandia ja Tammela 33100 -yhtyettä (to), hurjista lavavedoistaan tunnettua killerihaitaristi Kimmo Pohjosta, pelimannisuvun perustalta monitaitoiseksi laulaja-lauluntekijäksi kypsynyttä Aili Järvelää (pe) sekä pitkästä aikaa musaestradeille paluuta tekevää Anna Erikssonia ja kaukaa ”down under” Koskiin saapuvaa akustista progea soittavaa australialaista Opal Ocean -duoa (la).

Työväen Musiikkitapahtuman toiminnanjohtaja Marianne Haapoja kertoo festivaalin uuden ”luevaltauksen” lähteneen ihan henkilökohtaisesta kokemuksesta.

– Kävin viime syksynä katsomassa nykysirkusta, ja ihastuin paitsi itse esityksestä, myös katsomossa vallinneesta tunnelmasta. Ajattelin, että jotain vastaavaa olisi kiva saada tapahtumaammekin, ja minulle vinkattiin lappilaisesta Saarni Sirkuksesta, joten kysyin heitä mukaan.

Kahteen sirkusesitykseen on vapaa pääsy, mutta pelkällä festarirannekkella ei katsomoon pääse, vaan tulijoiden on pitänyt hakea vapaalippu taopahtumatoimistolta. Ne ovatkin olleet hupaa tavaraa, rippeet tlienee enää jäljellä, joten vielä voi viimeisiä yrittää toimistolta kysellä.

Samalla saatiin festivaalille täksi kesäksi uusi esiintymistila. Saarni Sirkuksen telttaan mahtuu sirkusesityksiin 600 henkeä ja musiikkikeikoille vielä enemmän.

– Telttaan tulee festivaalin ajaksi myös ihan uudentyyppinen ravintolammiljöö, Haapoja vinkkaa..

Yksii esiintyjä teltan alun perin kaavaillulta esiintyjälistalta jää nyt puuttumaan: kolmisen viikkoa sitten äkillisesti menehtynyt Liisa Tavi. Hänelle ei Marianne Haapojan mukaan lähdetty etsimään korvaavaa esiintyjää lauantai-iltaan, vaan klo 19 ohjelmapaikalla pidetään ikään kuin muistohetki Liisalle hänen musiikkiaan levyiltä soitettuna kuunnellen ja hiljentyen.

MUSIIKKITAPAHTUMAN kakkosiltaa, varsinaista musa-avausta, voi hyvällä syyllä kutsua ”roots-torstaiksi”. Juurimusiikin kavalkadin aloittaa klo 19 tuotannossaan aina vahvasti bluesiin, kantriin ja Lännen-Jukkana myös siirolaismusaankin nojautunut J. Karjalainen. Bluesin ja bluesrockin kotimaista ykkösketjua edustavat myös Erja Lyytinen ja Honey B & T-Bones, joka nousee Salakapakan lavalle isosti eli kimpassa Espoo Big Bandin kanssa.

Juurimusan kategoriaan voi varmaan sijoittaa Pääesintyjät-yhtyeenkin, joka kuvaa repertuaariaan rillumareibillyksi. Torstain roots-rintamasta irtoaa oikeastaan vain kotimaisen popin tämän hetken kärkinimiin kuuluva KUUMAA, joka päättää illan.

PERJANTAIN TARJONNASSA kotimaista kärkeä omilla saroillaan edustavat pitkän linja rap-tekijä Asa, laulelmallisen popin taitaja Yona ja vähän kuin salaa ihan suosituimpien bändien joukkoon pitkää tietä kulkien hiipinyt Vesterinen yhtyeineen. Vankat fanijoukot on myös persspoppari Pete Parkkosella.

Marginaalisempia musiikkeja edustavat illan kattauksessa esimerkiksi rock-klassikoita bluegrassiklsi veivaava, maailmallakin jo kummajaisuuttaan noteerattu Steve’n’ Seagulls. Punkin taistelulippua metallivarrella heiluttaa tamperelaistrio Stoned Statues.

Kaikkien luokittelujen ulottumattomiin taitaa jo karata sanoittaja ja performanssitaiteilija Sirkka-Liisa Krapinoja-Sass (1938-2022), jonka meriittilistalle kuuluu myös kaksi mitalisijaa Työväen Musiikkitapahtumassa 1990-luvulla järjestetyissä Pilkkalalun SM-kisoissa. Hänen Valkeakoskella toteutuva muistokonserttinsa on otsikoitu ”Poikkitaiteilija – mutta enemmän poikki kuin taiteilija”. Siinä musisoinnista vastaavat laulaja Veera Railio ja Geri@Trio eli Timo “Tipi” Tuovinen, Merja Ikkelä ja Ossi Peura. Yhtä hankalasti lokeroitavissa on myös Litku Klemetti, joka edellisellä Musari-visiuitllään teki Salakapakan lavalla selvää jälkeä; paikka on sama nytkin, joten lauantain iltayössä voi olla odotettavissa villiä menoa.

Ihan varmasti sitä on tarjolla jo alkuillasta, kun lavan ja yleisön ottaa Musiikkitapahtumassa miltei jo vakiotontin saanut afrokuubalaisten tanssirytmien erityisosaaja, 11-henkinen Los Salsanismo.

Festivaalin virallisten avajaisten yhteydessä perjantaina klo 17 saadaan myös tietää, ketkä menestyivät Työväen Musiikkitapahtuman ja Riihi-säätiön viime keväänä lanseeraamassa Uusi Työväenlaulu -sävellys- ja sanoituskilpailussa. Siinä on, nimensä mukaisesti, haettu uudistuneesta työelämästämme inspiraationsa etsiviä uusia työväenlauluja.

LAUANTAISTA VOI intomileisimmällä musarikävijälle tulla pitkä, mutta sitä antoisampi päivä. Sen voi aloittaa jo klo 11 Ritva Koskensuun seurassa, kun hän esittää Sananvapauden lavalla omia runotekstejään Kaj Chydeniuksen säveltäminä. Työväenhenkisiä yhteislauluja on saman lavan iltapäivässä luvassa jopa kahteen otteeseen, ensin klo 12 ja vielä uudestaan vielä klo 16.

Näin perinteiset yöyhteislaulut jäävät siis ainakin toistaiseksi historiaan.

– Meille on tullut toiveita, että yhteislaulut olisivat ohjelmassa varhaisempana ajankohtana, kaikki lauluhaluisethan eivät jaksa valvoa puolille öin. Kokeilemme nyt tällaista mallia ja katsotaan, millainen on palaute. Varmasti tulee kommenttia puolesta ja vastaan, arvelee Haapoja.

Lauantain päälavakattauksen avaa jo klo 15 yksi tämänkertaisen festivaalin isoista kokoonpanoista eli Tampere Big Band solisteinaan Mikko Alatalo ja Heikki Hela. Tällä kokoonpanolla esitetään totta kai ns. Manserockin hittirepertuaaria isosti sovitettuna.

Klo 18 päälavalla heiluu tuttu musarihahmo Paleface ja heti hänen peräänsä Valkeakoskella aina lämpimästi tervetulleeksi toivotettu Ismo Alanko. Iltakympiltä lavan ottaa haltuun Samuli Putro, ja illan päätteeksi valot sammuttaa Bess, yksi tämän hetken kuumimmista artistinimistämme.

Salakapakan hurmaavan poikkimusiikillisesta tarjonnasta vastaavat villin livebändin maineessa oleva jazz-trio Josén Pimeä Puoli, Airolan kulttuuriklaanin ”sisarustertsetin” luotsaama Ykspihlajan Kino-orkesteri, Minä ja Nieminen -duo sekä illan päätteksi jo nimellään räyhäkäs punk-combo Nyrkkitappelu.

FESTIVAALIN RUNSAASSA puheohjelmassa luvassa on muun kolme TMT-Talk-paneelikeskustelua. Ensimmäiseen eli perjantaina klo 15 alkavan session otsikkona on Mistä työmiehelle huomisen eväät? Teemasta keskustelemassa ovat päätoimittajat Petri Korhonen (Demokraatti) ja Jussi Virkkunen (Kansan Uutiset). Lauantaina klo 13 alkavaan Liittopaneeliin osallistuvat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sekä Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen. Kansanedustajien paneelissa klo 14.30 ovat mukana Antti Lindtman (sd), Hilkka Kemppi (kesk), Arto Satonen (kok), Anna Kontula (vas), Bella Forsgren (vihr) ja Mira Nieminen (ps).

Työväen Musiikkitapahtuma päätetään tällä kertaa perinteisellä Tehtaan kentällä, jossa järjestettävän perhetapahtuman ohjelman ovat ideoineet Sorrilan yhtenäiskoulun 1C-luokan oppilaat.

Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakosken Tervasaaren tehdasmiljöössä 26.-29.7.