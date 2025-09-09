Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

9.9.2025 05:09 ・ Päivitetty: 9.9.2025 05:09

Työväenpuolue julistautui Norjan parlamenttivaalien voittajaksi

LEHTIKUVA / AFP / JAVAD PARSA
Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe julistautui parlamenttivaalien voittajaksi Oslossa 8. syyskuuta.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe on julistautunut työväenpuolueensa kanssa suurkäräjä- eli parlamenttivaalien voittajaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stören puolue on saamassa suurimman puolueen paikan noin 28 prosentin kannatuksella, arvioivat Norjan yleisradioyhtiö NRK ja TV2-kanava, kun lähes kaikki äänet on laskettuina.

Voitonpuheessaan Störe sanoi, että puolue lähti vaaleihin voittamaan. Hän lisäsi, että kisasta osattiin ennakoida tiukkaa, ja tiukaksi se osoittautuikin.

-  Tiesimme, että meidän pitää antaa kaikkemme, ja me annoimme kaikkemme. Siksi on fantastista seistä kanssanne ja sanoa: Me teimme sen, Störe iloitsi.

Punavihreät puolueet ovat säilyttämässä enemmistönsä Norjan parlamentissa. Sekä NRK että TV2 ennakoivat vihervasemmiston saavan 88 paikkaa, kun enemmistöön vaaditaan 85.

SUURIMMAN kannatusnousun on saamassa maahanmuuttovastainen edistyspuolue, joka on tulossa puolueista toiseksi noin 24 prosentin kannatuksella. Puolue suurin piirtein tuplasi kannatuksensa viime vaaleista.

Oikeistopuolue Höyre puolestaan on tekemässä huonoimman vaalituloksensa 20 vuoteen, kertoo NRK. Puolueen alle 15 prosentin äänisaalis riittää kolmanneksi. Uutistoimisto NTB:n mukaan useat puolueen poliitikot ovat pyytäneet vaali-iltana, että puheenjohtaja Erna Solberg jättäisi tehtävänsä.

Äänestysprosentti vaaleissa oli TV2:n mukaan tänä vuonna 79 prosentin luokkaa.

Norjalaiset ovat perinteisesti äänestäneet hieman suomalaisia vilkkaammin. Edellisissä vuoden 2021 vaaleissa äänestämässä kävi runsaat 77 prosenttia äänioikeutetuista.

TYÖVÄENPUOLUE oli vaalien alla selvästi kannatusmittausten kärjessä. Se tarvinnee kuitenkin useiden punavihreiden pienpuolueiden tukea uuden hallituksen muodostamiseksi.

Työväenpuolueen kannatus nousi rakettimaisesti ohi oikeistopuolueiden alkuvuodesta, kun entinen pääministeri ja Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg palasi Norjan kotimaan politiikkaan valtiovarainministeriksi.

Vielä viime vuoden lopulla selvästi suosituimman puolueen paikkaa piti hallussaan edistyspuolue. Myös perinteisempi oikeistopuolue Höyre oli tuolloin työväenpuoluetta suositumpi.

Arttu Mäkelä, Niilo Simojoki, Maiju Ylipiessa/STT

Kommentit

