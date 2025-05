Työväenpuolue voitti vaalit Australiassa

Australiassa pääministeri Anthony Albanesen johtama työväenpuolue on ottamassa voiton parlamenttivaaleissa. Albanese sanoi voitonjuhlissa australialaisten äänestäneen maansa perinteisten arvojen puolesta.

- Näinä epävarmoina aikana australialaiset ovat äänestäneet optimismin ja päättäväisyyden puolesta. Australialaiset ovat päättäneet kohdata maailman haasteet australialaiseen tapaan, Albanese julisti voitonpuheessaan.

Australian yleisradioyhtiö ABC ennakoi työväenpuolueen voittavan vaalit jo siinä vaiheessa, kun äänistä oli laskettu noin viisi prosenttia. Ääntenlaskennan edetessä etumatka näytti vain vahvistuvan. ABC ei vielä ennakoinut, saako työväenpuolue enemmistön parlamenttiin.

Pääministerin paikkaa tavoitellut liberaalipuolueen johtaja Peter Dutton putosi itse parlamentista, kertoi muun muassa uutistoimisto Bloomberg. Oikeistolaisella politiikalla kampanjoinut Dutton kertoi iltapäivällä Suomen aikaa soittaneensa Albaneselle ja tunnustaneensa tappionsa.

- Onnittelin pääministeriä vaalimenestyksestä. Me emme pärjänneet riittävän hyvin tässä kampanjassa, siitä minä kannan täyden vastuun, Dutton sanoi.

Bloombergille vaaleja kommentoinut vaalianalyytikko Antony Green ennusti, että työväenpuolue saa 76 paikkaa 150-paikkaisesta parlamentista.

- Tästä voi muodostua hyvin merkittävä voitto työväenpuolueelle, Green sanoi.

VAALEISSA valitaan kaikki 150 edustajaa maan parlamentin alahuoneeseen eli Australian edustajainhuoneeseen. Lisäksi parlamentin 76-paikkaiseen ylähuoneeseen valitaan 40 senaattoria.

Mielipidemittausten perusteella työväenpuolue lähti vaaleihin ennakkosuosikkina. Albanesesta oli tulossa ensimmäinen pääministeri pariinkymmeneen vuoteen, joka onnistuu voittamaan kahdet peräkkäiset vaalit.

- Olen toiveikas, että saamme enemmistöhallituksen tänään, jotta voimme rakentaa luomallemme perustalle, Albanese sanoi australialaiskanava Channel Sevenin aamuohjelmassa lauantaina.

Albanese on luvannut muun muassa panostaa merkittävästi uusiutuvaan energiaan, tehdä toimia asuntojen hintojen laskemiseksi sekä parantaa maan julkista terveydenhuoltoa.

DUTTONIN johtama liberaalipuolue lähti vaaleihin haastajana. Poliisitaustainen Dutton ajoi muun muassa tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan ja rikollisuuteen suhtautumiseen. Hän haluaa myös tuoda ydinvoiman takaisin Australiaan.

Dutton on aiemmin kehunut Yhdysvaltain nykyistä presidenttiä Donald Trumpia ”suureksi ajattelijaksi”.

Tullipolitiikallaan kuohuttanut Trump on asettanut myös Australiasta tuotaville tuotteille tuontitulleja, joista Australia on pyrkinyt neuvottelemaan. Tästä syystä Trump on toisella kaudellaan näyttäytynyt australialaisäänestäjille enemmän vastustajana, ja Dutton on niin ikään kuvaillut Trumpia aiempaa kovemmin sanoin.

- Mikäli minun on tapeltava Donald Trumpin tai jonkun muun valtiojohtajan kanssa ajaakseni maani etua, tekisin sen silmänräpäyksessä, Dutton sanoi huhtikuussa.

Australiassa äänestäminen on ollut pakollista jo sadan vuoden ajan.

Äänestämättä jättämisestä voi seurata päälle kymmenen euron suuruinen rangaistusmaksu. Mikäli äänestämättä jättämiselle ei ole perusteltua syytä ja rangaistusmaksua ei maksa, voi asia edetä oikeuteen, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC.

Australiassa järjestettiin edellisen kerran parlamenttivaalit vuonna 2022. Äänensä käytti tuolloin 89,9 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysprosentti oli huonoin yli sataan vuoteen.