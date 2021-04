Työväenpuolueen Viipurin puoluekokous vuonna 1901: ”Suomen työväestön on, mikäli mahdollista, vietettävä vapunpäivää mielenosoituspäivänä”

Ensimmäiseksi Suomen työväestö oli ottanut mielenosoituspäiväkseen kesäkuun ensimmäisen sunnuntain. Tähän oli luonnollinen syy: Suomessa on usein vappuna koleaa ja kylmää. Kansainvälinen työväen kongressi oli kuitenkin tehnyt päätöksen viettää toukokuun ensimmäistä päivää, vappua työväenjuhlana. Tämä kansainvälinen päätös vapusta tuli esiin Sdp:n Viipurin puoluekokouksessa 17.-20.7.1901. Kysymyksen johdosta syntyi kiihkeä ja katkera sanailu. Sen aikana Taavi Tainio oltiin vähällä heittää ulos kokoussalista ärtyneen kielenkäytön vuoksi.

–Ilmat ovat useasti vielä kylmät ja sateiset vappuna, siksi ensimmäinen sunnuntai kesäkuussa on kaikin puolin sopivin työväen juhlaksi Suomessa, kesäkuun ensimmäisen sunnuntain kannattajat perustelivat kantaansa kokouksessa.

”Kansainvälinen solidaarisuus on asetettava etusijalle, eikä jotakin sadekuuroa tai pikku kylmyyttä”

Vapun kannattajat vaativat, että kansainvälinen solidaarisuus on asetettava etusijalle, eikä jotakin sadekuuroa tai pikku kylmyyttä. Työväen on lähdettävä juhlimaan eikä kyseltävä suvaitsevatko sellaista työnteettäjät vai ei. Keskustelua seuranneessa äänestyksessä 36 äänellä 14 vastaan, päätettiin että “Suomen työväestön on pantava toimeen mielenosoitusretket kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina”. Tämänlaista päätöstä vastaan ilmoitti Taavi Tainio vastalauseensa.