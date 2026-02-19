”Tyrmistyttävää” – Kansanedustaja tuomitsee ministerit väärän tiedon antamisesta

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö syyttää hallituksen ministereitä pötypuheista eduskunnan torstain kyselytunnilla. Demokraatti Demokraatti

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) väitti, että eduskunnassa osa kansanedustajista olisi eilen äänestänyt kannabiksen laillistamisen puolesta. Todellisuudessa kannabiksen laillistamista esittänyt kansalaisaloite hylättiin eduskunnassa yksimielisesti. Äänestykset koskivat muun muassa laajapohjaista selvitystä huumausainepolitiikan kehittämisestä.

– Moraalipaniikin lietsominen valheellisin perustein ei auta yhtäkään huumeriippuvaista tai tuo lohtua läheisensä huumekuolemien takia menettäneille, Hyrkkö toteaa tiedotteessaan.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI Sari Essayah (kd.) puolestaan väitti, että vihreä ministeri ei olisi viime vaalikaudella esittänyt Saimaan verkkokalastuskiellon laajentamista saimaannorpan suojelemiseksi. Hyrkkö muistuttaa, että asia kuului tuolloin keskustalaisen maa- ja metsätalousministerin tontille.

Valtioneuvoston yleisistunnossa tuolloinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) esitti Hyrkön mukaan verkkokalastuskiellon laajennusta heinäkuulle, mutta hallituksen enemmistö päätti toisin.

Essayah väitti myös, että hänen valmistelemansa (verkkokalastuksen) tynkäkiellon valmistelussa on kuultu tutkijoita. Todellisuudessa esitys ei vastaa tutkijoiden suosituksia.

– On tyrmistyttävää, että Sari Essayah väistelee vastuutaan saimaannorpan puolustamisesta. Kun ministerin täytyy turvautua pötypuheisiin, hän ei mitä ilmeisimmin ole tehtäviensä tasalla, Hyrkkö sanoo.

Hän pitää ministereiden toimintaa tuomittavana.

– Väärän tiedon antaminen eduskunnan edessä on vakava asia. Ministereiden on syytä oikaista virheelliset puheensa, Hyrkkö vaatii tiedotteessaan.