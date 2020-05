Tytti Tuppurainen järkyttyi antisemitistisista teoista: ”Tuomitsen yksiselitteisesti”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen tuomitsee jyrkästi viime päivinä Haminassa tapahtuneet juutalaisten hautausmaan hautojen vandalisoinnit sekä Kotkan patsastöhrinnät. Hän sanoo olevansa syvästi järkyttynyt viime päivien antisemitistisista teoista Suomessa.

”Tuomitsen teot yksiselitteisesti.”

Vuonna 2018 Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA varoitti nousevasta antisemitismista Euroopassa. Sen toteuttaman laajan kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta juutalaisesta kertoi antisemitismin lisääntyneen heidän kotimaassaan edellisen viiden vuoden aikana.

Tuppurainen muistuttaa, että jokaisen pitää voida kokea olevansa Suomessa turvassa. Ministeri sanoo, että antisemitismilla ei ole sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa eikä missään maailman kolkassa.

”Me emme vaikene näiden tekojen edessä. On hyvä muistaa, ettei viha ole voittamassa, päinvastoin. Liikuttava esimerkki enemmistön voimasta oli esimerkiksi Turun synagogan kukka-aita tammikuussa, jolla sadat ihmiset osoittivat tukensa antisemitistisen vandalismin kohteeksi joutuneelle seurakunnalle.”

Viime vuonna Tuppurainen kutsui osana Suomen EU-puheenjohtajakautta koolle jäsenmaiden korkean tason keskustelutilaisuuden vihapuheen, viharikosten ja antisemitismin torjunnasta Euroopassa.

”Kotkan ja Haminan, mutta myös aiemmat vastaavat tapahtumat osoittavat, että aiheen käsittely on yhä tärkeää, eikä Suomi ole tästä huolestuttavasta ilmiöstä irrallaan. Meidän on oltava Suomessa valppaita. Antisemitismille, aivan kuten rasismille ja muille vihateoille on oltava yhteiskunnassamme nollatoleranssi.”