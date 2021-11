Tytti Tuppurainen jatkaa Demarinaisten puheenjohtajana – nosti puheessaan esiin huolen nousevasta naisvihasta

Liittokokoustaan Helsingissä pitävät Demarinaiset on valinnut eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tuppuraiselle ei ollut vastaehdokkaita.

Demarinaisten varapuheenjohtajiksi valittiin Emmi Lintonen ja Minna Salminen.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi oli yhteensä kuusi ehdokasta.

Demarinaiset sai tänään myös uusia kunniajäseniä.

Uudet kunniajäsenet ovat Ritva Aheinen, Riitta Hytönen, Anneli Kiminki, Ritva Kivilahti, Irma Marttila, Lahja Mustonen, Terttu Mäkinen, Elisa Mäkynen, Anna-Liisa Salomäki, Marja Sormunen, Seija Rantanen ja Pirjo Virtanen.

Demarinaisille omat tervehdyspuheenvuoronsa kävivät tänään esittämässä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.).

”Meillä on sukupolvia, joille korona on arjen turvallisuutta horjuttanut shokki.”

Demarinaisten edeltäjä, Työläisnaisten liitto perustettiin Turussa heinäkuussa 1900. Tytti Tuppurainen kävi kiitospuheessaan läpi Demarinaisten pitkää historiaa ja tuli sieltä nykypäivään.

– Tällä hetkellä elämme uudenlaista historiallista hetkeä. Sanna Marinin viiden naisen johtama hallitus on johtanut Suomea läpi koko maailmaa riepotelleen koronapandemian. Olemme selviytyneet kriisistä vähintäänkin kohtuullisesti. Olemme suojanneet ihmishenkiä ja tukeneet ihmisten toimeentuloa. Kun rokotekattavuus kohoaa, pääsemme nyt tarkastelemaan pandemian jättämiä jälkiä entistä analyyttisemmin.

Tuppurainen totesi, että vaikka Suomi onkin toipunut koronan aiheuttamasta iskusta jo varsin hyvin, on meille kertynyt runsaasti hyvinvointivelkaa, jonka korjaamiseen on kiinnitettävä suurta huomiota.

– Meillä on sukupolvia, joille korona on arjen turvallisuutta horjuttanut shokki. Tämä trauma on hoidettava hyvin ja huolella. Jokaisesta lapsesta ja nuoreta on saatava koppi, emme saa päästää yhtäkään heistä putoamaan yhteiskuntamme turvaverkkojen ohi.

– Tiedämme myös, että niin meillä kuin maailmalla naisiin kohdistuva väkivalta kodin seinien sisällä on kasvanut pandemian aikana. Tämä ilmiö on tunnistettava ja siihen on tartuttava määrätietoisesti. Lähisuhdeväkivalta on suomalaisen yhteiskunnan sokea piste, joka on tuotava valoon. Demarinaiset tulee nostamaan rohkeasti teeman esiin myös tulevaisuudessa ja osaltaan pitämään huolen siitä, että väkivaltaa kohtaavat naiset saavat entistä paremmin apua ja että ongelman syihin tartutaan nykyistä tehokkaammin.

Tuppurainen käsitteli puheessaan myös aluevaaleja.

– Niissä valittavat uusien hyvinvointialueiden päättäjät ovat paljon vartijoina, kun sote-uudistuksen mukaisia hyvinvointipalveluja Suomessa rakennetaan ja kehitetään. Heiltä kysytään kykyä ja halua valvoa, että ympäri Suomen sote-palvelut tavoittavat oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti jokaisen suomalaisen. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että näitä arvokkaita palveluja tuottavat ihmiset voivat hyvin.

– Nämä eivät kuitenkaan ole ainoa syy, miksi aluevaalit ovat niin tärkeät. Nyt valittavat päättävät ovat myös sote-uudistuksen palvelujen toteuttamisen arkkitehteja: he ovat eturintamassa muovaamassa koko alueellista palvelujärjestelmäämme. Siksi on hyvin tärkeää, että alkuvuodesta valittavissa päättäjissä on kuuluva joukko meitä, demarinaisia, Tuppurainen rohkaisi.

”Kansainvälisen politiikan saralla minulla on meille demarinaisille yksi keskeinen viesti.”

Tuppurainen otti kantaa myös naisten asemaan yhteiskunnassa.

– Naisen asema yhteiskunnassa ei muutu, jolleivät naiset voi itse osallistua aktiivisesti politiikkaan ja päätöksentekoon. Edistys voi myös ottaa takapakkia, kuten olemme nähneet kansainvälissä esimerkeissä. Afganistanin dramaattiset tapahtumat herättävät suurta huolta naisten ja tyttöjen aseman kehityksestä alueella ja kansainvälisen yhteisön on oltava valppaana ja varmistettava naisten ja tyttöjen asemaa niillä keinoilla, jotka sillä on käytettävissään.

Huolettomia ei voida Tuppuraisen mukaan olla myöskään Euroopassa.

– Olemme todistaneet kovenevia äänenpainoja myös omalla lähialueellamme. Räikeimpiä esimerkkejä on Puolan aborttilaki, mutta se on vain jäävuoren huippu. Viime vuosina olemme saaneet todistaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin nousevaa naisvihan aaltoa. Se näyttäytyy meille vähättelynä, sivuuttamisena, vihana ja väkivaltafantasiointina, seksuaalissävytteisenä uhkailuna ja haluna rajoittaa, kontrolloida ja marginalisoida naisten keho ja itsemääräämisoikeus. Myös Suomessa naisen oikeus määrätä omasta kehostaan nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun.

Tuppurainen sanoi, että naisviha on erilaisia yhteiskunnan pimeitä voimia yhdistävä tekijä.

– Kun katsomme fasistista ja äärioikeistolaista liikehdintää tai vaikka uskonnollisia ääriliikkeitä, niitä yhdistää aina yksi ja sama tavoite: hiljentää ja sulkea naiset ulos yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Näiden liikkeiden parissa ajatellaan, että naiset tulee alistaa miehen hyödykkeeksi ja välineeksi ja että se on asioiden luonnollinen järjestys.

Tuppurainen totesi, että naisen turva niin Suomessa kuin Euroopassa on kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä normeineen ja periaatteineen.

– Oikeusvaltioperiaate turvaa jokaiselle tasa-arvoisen aseman lain edessä, riippumattomat tuomioistuimet ja yhteiskunnan, jossa jokaisella on lupaus siitä, ettei häneen kohdisteta sortoa tai syrjintää.

– Kansainvälisen politiikan saralla minulla on meille demarinaisille yksi keskeinen viesti: Meidän on lujitettava työtämme oikeusvaltioperiaatteen ja sääntöpohjaisen maailman puolesta. Niitä horjuttaville voimille ei pidä antaa jalansijaa, vaan meidän on Suomessa, Euroopassa ja kaikkialla maailmassa ymmärrettävä liberaalin demokratian hyveiden olevan poliittisia välttämättömyyksiä.