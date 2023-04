Tytti Tuppuraiselta voimakas puheenvuoro sinipunan puolesta – ”Minusta perussuomalaisia ei pidä päästää hallitukseen”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd.) kertoo harkitsevansa lähtöä SDP:n puheenjohtajakisaan. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen saanut eri puolilta Suomea kannustusta lähteä mukaan. Koen velvollisuudekseni harkita asiaa. Myös lauantaina koolla ollut Oulun piirin demariväki sekä eduskuntavaaleissa tullut suuri luottamus velvoittavat pohtimaan, millä tavalla palvelisin parhaiten Suomen asiaa, kansalaisten hyvinvointia sekä SDP:tä, hän muotoilee Demokraatille.

Tuppurainen kertoo kuulostelevansa nyt puolueväen tuntoja ja tekevänsä myös niiden pohjalta ratkaisunsa.

– Olen kuulolla, olisiko minun johtajuudelleni aitoa kysyntää.

– En hirveän todennäköisenä pidä puheenjohtajakisaan lähtöä, hän lisää.

Tuppurainen on ollut puheenjohtajaehdokkaana kerran aikaisemminkin vuonna 2017.

– Niin kuin sanonta on, samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa.

Mutta ehkä astut kuitenkin?

– Aika on myös erilainen. Suomi on nyt Nato-maa ja se edellyttää tietynlaisia kyvykkyyksiä niin SDP:n kuin muiden puolueiden puheenjohtajilta. Pitää olla kansainvälisen yhteistyön osaamista ja kykyä edistää arvojamme ja intressejämme hyvin kansainvälisessä toimintaympäristössä, eurooppaministerin pestiä Marinin kaudella hoitanut Tuppurainen painottaa.

HÄN arvioi myös, että puolueväki joutuu puheenjohtajaa valitessaan punnitsemaan, millä tavalla väistyvän puheenjohtajan Sanna Marinin perintöä varjellaan parhaiten.

Hän painottaa, että Marin on nostanut puolueen kannatusta ja tuonut puolueelle uusia jäseniä.

– Tämä on perustunut Marinin johdolla luotuun selkeään puolueen linjaan, mitä tulee esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoon, kansainväliseen asemaan, kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan sekä ihmisoikeuksiin. Puolueväki ja jäsenet varmaankin pohtivat, millä tavalla tätä Marinin aatteellista perintöä halutaan vaalia.

Tänään SDP:n puheenjohtajakisaan ilmoittautui ensimmäisen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Tuppurainen toteaa Lindtmanin ilmoituksen olleen tervetullut ja odotettu.

– Hänen näyttönsä ovat olleet hyvin vahvoja eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän myös pystyy kokoavaan johtamiseen.

Tuppurainen on haluton vertaamaan häntä ja Lindtmania esimerkiksi suhteessa Marinin perintöön ja sen jatkamiseen. Hän toteaa, ettei lähde ”vertailevaan toveritieteeseen”.

– Mutta koen monet asiat, joita Sanna Marin piti vahvasti esillä, sellaisiksi, joita itse mielelläni edistän: vahva sitoutuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön, ihmisoikeuspolitiikkaan sekä kansainvälinen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Nämä eivät ole menettäneet merkitystään yhtään. Mutta en siis julistaudu miksikään Marinin manttelinperijäksi. Se on puolueväen asia arvioida.

TUPPURAINEN kehottaa ponnekkaasti SDP:tä suhtautumaan kaikella vakavuudella hallitustunnusteluihin ja pyrkimään hallitusneuvotteluihin sekä sitä kautta osaksi tulevaa uutta hallitusta.

– Me saimme vaaleissa lisää kannatusta. Me kuulumme vaalien voittajiin. Sillä mandaatilla, joka kansalaisilta on saatu, on oltava jotain käyttöarvoa. Eivät ihmiset ole äänestäneet sosialidemokraatteja sen takia, että he haluaisivat vain jotenkin tykätä SDP:tä vaan siksi, että haluavat vaikuttaa asioihin. Niihin vaikutetaan maan hallituksessa.

Tuppurainen sanoo, että jossain määrin on ollut näkyvissä ajattelua, että nyt olisi aika antaa perussuomalaisille mahdollisuus nousta valtaan, jotta SDP voisi hyötyä siitä oppositioaikana ja nousta sitä kautta tulevina vuosina pääministeripuolueeksi.

– Tällaista ajattelua en kannusta viemään yhtään pidemmälle, koska neljä vuotta on pitkä aika. Ei ole millään tavalla sanottua, että oppositioon jäävien puolueiden kannatus jotenkin itsestään selvästi kasvaisi. Päinvastoin se on riskiajattelua. Jos me annamme vapaasti kokoomukselle ja perussuomalaisille mahdollisuuden lähteä muodostamaan hallitusta, sen seurauksena maahan syntyisi hyvin kansallis-konservatiivinen hallitus. Se voisi hallituskauden aikana saada aikaan asioita, joiden korjaaminen voisi olla myöhemmin vaikeaa.

Tuppurainen viittaa ennen kaikkea eurooppa- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Hän varoittaa SDP:tä antamasta palloa muiden puolueiden käsiin ja muistuttaa, että perussuomalaisten pitkän tähtäimen tavoitteena on Suomen ero EU:sta. Jo hallituspuolueen tavoitteella olisi Tuppuraisen mukaan kiistatta vaikutuksia Suomen asemaan muiden maiden silmissä. EU on myös turvallisuusyhteisö Suomelle ja Tuppuraisen mukaan pieni maa tarvitsee kaikki turvallisuusoptiot.

– Olen huolissani siitä, millaisen viestin se lähettäisi meidän kumppaneillemme ja uusille liittolaisille, jos maassamme olisi hallitus, jossa toinen hallituspuolue tosiasiallisesti tavoittelee eroa Euroopan unionista… Se heikentäisi unionia ja olisi omiaan nakertamaan EU:n vahvuutta ja yhtenäisyyttä hyvin historiallisella hetkellä, jolloin tarvitsemme vahvaa ja hyvin yhtenäistä Euroopan unionia. Tämä voisi olla pienen maan kannalta hyvinkin kohtalokasta.

TYTTI Tuppurainen sanoo jälleen perussuomalaisten viitaten, että tosiasiassa Suomen mahdollisuudet lähteä rajoittamaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia ovat pienet, mikäli halutaan pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista ja ihmisoikeusvelvoitteista. Työperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee myös oman taloutensa takia.

– Minusta perussuomalaisia ei pidä päästää hallitukseen, koska heidän politiikkansa olisi niin monella tavalla ristiriidassa sen kanssa, mitä sosialidemokraatit näkevät Suomen ja suomalaisten etuna.

Pelkäätkö, että tällä hetkellä SDP:n johto olisi viemässä puoluetta oppositioon?

– En lähde sitä arvioimaan, vaan haluan tuoda oman ja myös SDP:n Oulun piirin näkemyksen esiin. Piiriväki kannusti lauantaina kokouksessaan SDP:tä neuvottelemaan tosissaan hallitusneuvotteluihin pääsemisestä ja olemaan hallitustunnusteluissa aktiivisesti mukana.

Tuppurainen kuitenkin muistuttaa, että nyt ykkösviulua soittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Minulle se on täysin selvää, että meidän täytyy pyrkiä niihin pöytiin, jossa päätökset tehdään, sen takia, että kansalaiset sitä meiltä odottavat. Ei ole meidän arvojemme eikä etujemme mukaista, että hallitus muodostettaisiin perussuomalaisten varaan. Perussuomalaisten politiikkaa on sellaista, jota me emme halua.

– Kun otimme Suomessa kantaa unionin oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuuteen, jonka soveltamisen myötä esimerkiksi Unkarilta on tällä hetkellä pidätettynä yli 6 miljardia euroa EU:n aluekehitysvaroja, perussuomalaiset jätti siihen aikoinaan eriävän mielipiteensä. Eli heillä on perustavalla tavalla erilainen näkemys siitä, millä tavalla EU:n sisällä tulisi varjella oikeusvaltioperiaatetta. On kiinnostava nähdä, onko Petteri Orpolle sittenkin tärkeämpää päästä muodostamaan perussuomalaisten kanssa hallitus kuin pitää kiinni hyvin perustavista arvoista kuten oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Tuppurainen tiivistää, että Orpo on valinnan edessä ja SDP on on hänen mukaansa ilman muuta valmis neuvottelemaan.

– Kannustan tässä myös SDP:tä tulemaan vastaan, koska on selvää, että julkista taloutta tulee tasapainottaa – ei tietenkään miljardien leikkauksilla eikä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaan ja palveluihin sekä koulutukseen, ne me suljemme pois. Mutta kyllä taloutta pitää tasapainottaa.

MYÖS kokoomus havahtuu Tuppuraisen mukaan vielä siihen todellisuuteen, että miljardien leikkaukset eivät ole mahdollisia.

– Kokoomus joutuu tulemaan meitä vastaan siinä, että se joutuu varmasti tinkimään kaikkein yltiöpäisimmistä veronalennuspuheistaan. Petteri joutuu tekemään valinnan, onko hän valmis hakemaan käytännönläheistä ratkaisua SDP:n kanssa siitä, miten julkista taloutta tasapainotetaan. Vai valitseeko hän ideologisen linjan ja lähtee tekemään kompromisseja perussuomalaisten suuntaan kaikkein keskeisimmistä arvoon liittyvistä kysymyksistä kuten eurooppapoliitiikassa, ilmastopolitiikassa ja maahanmuuttajiin liittyvissä kysymyksissä. Jos kokoomus lähtee tälle linjalle, se poikkeaa perinteiseltä linjalta, josta se on aiemmin tunnistettu.

HALLITUSTUNNUSTELUKYSYMYKSISTÄ Tuppurainen summaa vielä, että SDP:n on vastattava niihin kaikella vakavuudella ja puolueen on osoitettava niissä selkeästi pyrkimys neuvotella seuraavan hallituksen ohjelmasta.

– Millä ehdoilla tahansa emme ole valmiita myymään itseämme, mutta jonkinlaista vastaantuloa kaikilta puolueilta tarvitaan. Yksikään puolue ei suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä saa omia ajatuksiaan sellaisenaan hallitusohjelmaan. Tämän vuoksi myös kokoomus joutuu tulemaan meitä vastaan.