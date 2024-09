Tytti Tuppuraisen yllätyspäätös: En enää hae jatkokautta

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) jättää SDP:n naisjärjestön Demarinaisten puheenjohtajuuden. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Demarinaisille valitaan uusi puheenjohtaja tulevassa liittokokouksessa marraskuussa Seinäjoella.

– En enää hae jatkokautta tulevassa liittokokouksessa. Kymmenvuotinen pesti tulee nyt täyteen, puheenjohtajaksi vuonna 2014 valittu Tuppurainen kertoo Demokraatille.

– Olen kiitollinen näistä vuosista ja kausista Demarinaisten johdossa. Se on upea tasa-arvoliike, yksi Suomen vaikuttavimmista naisasia- ja tasa-arvoliikkeistä. Siinä vaikuttaminen on kunniatehtävä. Omalta puoleltani haluan nyt avata mahdollisuuden jollekin toiselle päästä vaikuttamaan.

Tuppurainen toteaa, että järjestön toiminta on vireää koko maassa ja hän uskoo, että vapautuvasta tehtävästä ollaan kiinnostuneita.

TUPPURAINEN kokee, että Rinteen-Marinin hallitusohjelmassa kulminoitui monet tavoitteista, joita naisliikkeellä kuten Demarinaisillakin Suomessa on ollut.

– Perhevapaauudistus, jossa hoitovastuuta avattiin myös isille oli historiallisen tärkeä. Samoin palautimme Sipilän hallituksen aikanaan romuttaman subjektiivisen päivähoito-oikeuden sosialidemokraattiselle, tasa-arvoiselle pohjoismaiselle linjalle eli että kaikille lapsille kuuluu oikeus päivähoitoon. Nämä ovat erittäin tärkeitä uudistuksia kuten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantaminen, esimerkiksi translaki, Tuppurainen sanoo.

– Mutta työ on vielä kesken. Palkkaero naisten ja miesten kesken on Suomessa edelleen iso. Lähisuhdeväkivalta on vakava ongelma. Orpon-Purran hallitus vie tasa-arvotyötä nyt vahvasti taaksepäin. Sen takia nyt tarvitaan voimakasta ja väkevää vaikuttamistyötä myös Demarinaisten puolelta.

Tuppurainen pitää Demarinaisten paikkaa sosialidemokraattisessa liikkeessä merkittävänä. Ensi vuonna tulee Demarinaisille tulee 125 vuotta täyteen. Liitto perustettiin vuonna 1900 heinäkuussa.

Tuppurainen muistuttaan Demarinaisilla olleen hyvin vaikuttavia puheenjohtajia kuten Miina Sillanpää, Vappu Taipale, Liisa Jaakonsaari ja Tarja Filatov.

– Juuri tänä aikana, kun tasa-arvon takatalven puhuri on niin jäätävä, tarvitaan järjestöä, jolla on pitkä historia ja arvot kohdallaan, Tuppurainen sanoo.