Uhka vai mahdollisuus? Näin paljon Suomi voi tienata datakeskusbuumilla

Suomeen kaavaillut lukuisat datakeskushankkeet voivat tuoda tänne miljardien arvosta investointeja ja liiketoimintaa. Potentiaalia voi olla jopa 30 miljardin edestä, alan etujärjestöt ennustavat uudessa selvityksessään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Summa koostuu investoinneista, ekosysteemin tuomista hyödyistä sekä rakentamisen ja operoinnin kerrannaisvaikutuksista.

Arvio perustuu konsulttiyhtiö Rambollin selvitykseen, jonka ovat teettäneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen datakeskusten etujärjestö FDCA (Finnish Data Center Association). Molemmat toimijat haluavat Suomeen keskuksia.

Suomeen jo suunniteltujen ja tulossa olevien keskushankkeiden arvo on tällä haavaa yhteensä 12 miljardia euroa. Asiantuntija-arvioiden mukaan potentiaalinen markkina on selvästi tätä suurempi. Datakeskusten tarve kasvaa digitalisaation, tekoälyn ja pilvipalvelujen käytön edetessä.

- Avoinna olevat hankkeet kertovat Suomen vetovoimasta. On kuitenkin varmistettava, että investointisuunnitelmat toteutuvat nimenomaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Kun investointi on kerran saatu maahamme, se luo myös pohjaa tuleville lisäinvestoinneille ja kapasiteetin kasvattamiselle, totesi FDCA:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho tiedotteessa.

Datakeskusten työllisyysvaikutukset voivat selvityksen laskujen mukaan nousta rakentamisvaiheessa 45 000 henkilötyövuoteen. Tuotantovaiheessa datakeskusten suora ja välillinen työllistävä vaikutus on selvityksen mukaan 9 900 henkilötyövuotta.

Työpaikkojen lisäksi datakeskukset tuovat verotuloja, jotka nousevat rakentamisvaiheessa 1,7 miljardiin euroon ja koostuvat muun muassa kiinteistö-, yhteisö-, tulo- ja arvonlisäveroista. Tuotantovaiheessa verotuloja kertyy arviolta 400 miljoonaa euroa vuosittain.

SUOMI NOUSEE yhdeksi Euroopan parhaista kohteista datakeskusinvestoinneille useista syistä. Yksi vetovoimatekijä on, että Suomessa on tarjolla runsaasti uusiutuvaa ja edullista sähköä. Yli puolet Suomen sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, ja sähkön tukkuhinta on Euroopassa kolmanneksi alhaisin.

Lisäksi Suomessa on luotettava sähkönsiirtoverkko, sähköliittymien saatavuus on hyvä, tietoliikenneyhteydet toimivat ja hukkalämpöä on mahdollista hyödyntää kaukolämpöverkossa.

Viileä ilmasto tukee energiatehokasta jäähdytystä, ja datakeskusten sijoituspaikoiksi riittää tilaa muun muassa entisillä teollisuusalueilla, joita löytyy laajasti eri maakunnista.

- Nämä tekijät tarjoavat Suomelle vahvat valttikortit, joiden avulla tänne on jo nyt houkuteltu datakeskuksia ja niiden ympärille rakentuvaa teknologiaa sekä liiketoimintaa. Tätä etulyöntiasemaa ei kannata vaarantaa esimerkiksi veropolitiikan suunnanmuutoksilla, sanoi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.