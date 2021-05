Uhkaako taloutta ylikuumeneminen? – nyt saatiin VM:n virkamiesten kanta

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään taloudellisen katsauksen. DEMOKRAATTI Demokraatti

VM ennustaa talouskasvun kiihtyvän 2,6 prosenttiin vuonna 2021 koronaepidemian hellittäessä globaalin elvytyksen tukemana.

Valtiovarainministeriön virkamiehet saivat tiedotustilaisuudessa vastattavakseen muun kysymyksen siitä, voiko talous ylikuumentua EU:n elpymispaketin myötä, kun se osuu juuri aikaan, jolloin talous olisi muutoinkin lähdössä voimakkaaseen kasvuun.

Finanssineuvos Jukka Railavo sanoi EU:n elpymispaketin vaikutus Suomessa talouskasvun kiihtymiseen jäisi tänä vuonna 0,2:een ja ensi vuonna 0,3 prosenttiyksikköön.

– Meidän tuotantokuilut eivät ole vielä sinänsä ummessa eikä meidän työttövyysaste saavuta rakenteellista astetta eli ei kyllä tällä vielä taloutta ylikuumenemaan saada, hän totesi medialle tiedotustilaisuudessa.

Kuluttajahintoihin ei nähdä kohdistuvan erityistä nousupainetta.

Ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander sanoi, että ylikuumenemiskeskustelu on ajankohtainen ja akuutti globaali keskustelu, joka kumpuaa hyvin paljon siitä, mitä USA:n taloudessa tehdään.

– Esimerkiksi keskustelu inflaation kiihtymisestä ja siitä, miten mahdollisesti rahapolitiikalla siihen reagoidaan, on lähtöisin Yhdysvalloista. Me emme nyt näe sillä lailla, että Eurooppa olisi tässä siinä määrin samantyyppisessä asetelmassa kuin ehkä Yhdysvallat on, Spolander sanoi.

Kotimaisesta budjettipolitiikasta kysyttäessä Spolander totesi olleen selvää, että vuoden 2020 aikana, kun taloutta kohtasi kriisi ja isku, budjetin alijäämien oli syytäkin kasvaa.

Kokonaiskysyntä kasvaa melko ripeästi, jos korona hiipuu, vuoden 2021 ja 2022 aikana.

– Suhdannepoliittisesti elämme tietysti tämän vuoden loppupuolen ja ensi vuoden aikana sellaista vaihetta, jossa talous kasvaa nopeasti, elpyy ja palautuu. Näyttäisi siltä, että se ei vaatisi tuekseen erityistä elvytysruisketta enää.

Kehysriiheen alun perin tuotu esitys lähti siitä, että valtiontalouden kehyksiin olisi palattu jo ensi vuonna.