”Uhriluvut ovat kammottavia” – järjestö: lähes 3 200 lasta kuollut Gazassa kolmen viikon aikana

Gazassa on kolmen viikon aikana raportoitu kuolleen enemmän lapsia kuin kaikilla maailman konfliktialueilla yhteensä viime vuonna, Pelastakaa Lapset -järjestö kertoi sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön mukaan Gazassa on kerrottu kuolleen lähes 3 200 lasta viimeisen kolmen viikon aikana. Lukema on suurempi kuin koko viime vuonna maailman konfliktialueilla raportoitu kuolleiden lasten määrä, joka oli lähes 3 000, Pelastakaa Lapset kertoo. Se ylittää myös vuosien 2021 ja 2020 lapsiuhrien määrän maailman konflikteissa.

- Nämä kolme viikkoa ovat repineet lapset pois perheistään ja tuhonneet heidän elämänsä ennennäkemättömällä tavalla. Uhriluvut ovat kammottavia. Väkivalta ei vain jatku vaan myös laajenee. Monet lapset ovat edelleen vakavassa vaarassa, sanoi järjestön miehitettyjen palestiinalaisalueiden maajohtaja Jason Lee tiedotteessa.

Gazan lisäksi lapsia on kuollut muualla palestiinalaisalueilla ja Israelissa. Israelin miehittämällä Länsirannalla on kuollut 33 lasta. Israelissa on taas kuollut 29 lasta.

Pelastakaa Lapset perustaa tietonsa Gazan terveysministeriön ja Israelin tietoihin. Kummankaan osapuolen lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomasta lähteestä, järjestö sanoo.

GAZAN terveysministeriö on raportoinut jopa suuremmista lapsiuhrien määrästä. Israelin iskuissa Gazaan on kuollut Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön mukaan yli 8 000 ihmistä. Terveysministeriön mukaan kuolleista puolet on lapsia.

Israel on pommittanut Gazaa jatkuvasti lokakuun 7. päivästä alkaen eli sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas iski Israeliin ja surmasi Israelin viranomaisten mukaan 1 400 ihmistä, enimmäkseen siviilejä. Hamasin hallussa on myös yli 220 panttivankia.

Alueen humanitaarista tilannetta on kuvattu hyvin vaikeaksi. Veden, ruoan, polttoaineen ja lääkintätarvikkeiden saatavuus on Gazassa kriittisen alhaisella tasolla. Polttoaineen puute haittaa avun toimittamista merkittävästi, vaikka kuljetuksia onkin päässyt alueelle, kertoo Pelastakaa lapset.