20.2.2026 10:26 ・ Päivitetty: 20.2.2026 10:26

Ukraina boikotoi paralympialaisten avajaisia – ”Putinin takia emme jää pois kisoista”

LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP / LEHTIKUVA
Ukrainan joukkue Pekingin paralympialaisissa 2022, keskellä maan paralympiakomitean puheenjohtaja Valeriy Sushkevytsh.

Ukrainan paralympiaurheilijat aikovat boikotoida maaliskuussa alkavien Milano-Cortinan paralympialaisten avajaisia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä on vastalause Kansainvälisen paralympiakomitean päätökselle sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpaileminen oman maansa lipun alla.

- Ukrainan paralympiajoukkue ja Ukrainan paralympiakomitea boikotoivat talviparalympialaisten avajaisia ja vaativat, ettei Ukrainan lippua käytetä paralympialaisten avajaisissa, maan paralympiakomitea kirjoitti myöhään torstai-iltana julkaistussa lausunnossa.

Ukrainan hallituksen viranomaiset ilmoittivat jo aikaisemmin, että he tulevat boikotoimaan niin avajaisia kuin muitakin virallisia paralympiatapahtumia.

Maan urheilijat tulevat kuitenkin kilpailemaan kisoissa.

- Jos emme osallistuisi, se tarkoittaisi sitä, että (Vladimir) Putin voittaisi saamalla meidät jäämään pois kisoista. Sitä ei tule tapahtumaan, Ukrainan paralympiakomitean puheenjohtaja Valeriy Sushkevytsh sanoi aikaisemmin AFP:lle.

