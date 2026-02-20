Urheilu
20.2.2026 10:26
Ukraina boikotoi paralympialaisten avajaisia – ”Putinin takia emme jää pois kisoista”
Ukrainan paralympiaurheilijat aikovat boikotoida maaliskuussa alkavien Milano-Cortinan paralympialaisten avajaisia.
Kyseessä on vastalause Kansainvälisen paralympiakomitean päätökselle sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpaileminen oman maansa lipun alla.
- Ukrainan paralympiajoukkue ja Ukrainan paralympiakomitea boikotoivat talviparalympialaisten avajaisia ja vaativat, ettei Ukrainan lippua käytetä paralympialaisten avajaisissa, maan paralympiakomitea kirjoitti myöhään torstai-iltana julkaistussa lausunnossa.
Ukrainan hallituksen viranomaiset ilmoittivat jo aikaisemmin, että he tulevat boikotoimaan niin avajaisia kuin muitakin virallisia paralympiatapahtumia.
Maan urheilijat tulevat kuitenkin kilpailemaan kisoissa.
- Jos emme osallistuisi, se tarkoittaisi sitä, että (Vladimir) Putin voittaisi saamalla meidät jäämään pois kisoista. Sitä ei tule tapahtumaan, Ukrainan paralympiakomitean puheenjohtaja Valeriy Sushkevytsh sanoi aikaisemmin AFP:lle.
