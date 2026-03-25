25.3.2026 07:10 ・ Päivitetty: 25.3.2026 07:36
Ukraina jatkoi drooni-iskuja Suomenlahden venäläiskohteisiin
Ukrainalaisten lennokkihyökkäykset Venäjälle ovat aiheuttaneet erilaisia tuhoja Suomenlahden satamissa ja rantamilla.
Ukraina teki tiistain ja keskiviikon välisenä yönä suuren droonihyökkäyksen eri puolille Venäjää. Venäjän viranomaisten mukaan ilmatorjunta pudotti liki 400 droonia. Tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.
Vaikuttaa siltä, että yhtenä maalina ovat olleet myös Venäjän öljy- ja rahtisatamat Suomenlahdella.
Venäjä on myöntänyt, että esimerkiksi Laukaansuun satamassa on sammutettu räjähdedroonien aiheuttamia tulipaloja. Hyökkäys on aiheuttanut vahinkoja myös Viipurissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Laukaansuun tulipalo olisi jo saatu hallintaan, eikä se ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Kuvernööri ei sosiaalisen median päivityksissään kertonut tarkemmin, mihin osaan tai osiin satamasta hyökkäys osui.
Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla. Se on Venäjälle hyvin tärkeä vientisatama, jonka kautta kulkee muun muassa öljyä, lannoitteita ja hiiltä.
ALKUVIIKOSTA venäläiset kertoivat, että Ukraina oli hyökännyt Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla. Koivisto eli venäläisittäin Primorsk on noin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta.
Sataman paloista aiheutuneet sankat savupilvet näkyvät Suomenkin puolelle, mutta toistaiseksi tuuli on painanut savut poispäin täältä. Merivartiostokaan ei ole tehnyt öljyturmahavaintoja Suomen vesiltä.
Ainakin yksi Venäjälle matkalla ollut ukrainalainen räjähdelennokki harhautui maanantaina Liettuan puolelle. Liettuan viranomaisten mukaan lennokki putosi jäätyneeseen järveen lähelle Valko-Venäjän rajaa, eikä aiheuttanut suurempaa vahinkoa.
