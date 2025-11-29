”Ukrainalaiselle Igorille” lupailtiin laivanrakennustöitä yhtiöstä, joka on jo suljettu ulos Turun telakalta

STT haki valehenkilöllisyydellä töitä virolaisesta alihankintafirmasta. Kävi ilmi, että yhtiö etsii yhä työntekijöitä Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

”Hyville tekijöille löytyy aina töitä”, vakuutettiin Suomessa rekrytoivasta firmasta ”ukrainalaiselle Igorille” marraskuussa.

STT tekeytyi työtä etsiväksi hitsaajaksi selvittääkseen, miten ukrainalaisten telakkatyöntekijöiden riistoon liittyvät virolaisyhtiöt toimivat tällä hetkellä. STT:n syyskuisen uutisen mukaan ukrainalaisille oli muun muassa maksettu liian pieniä palkkoja heidän työskennellessään virolaisissa alihankintayhtiöissä Turun telakalla.

Lokakuussa telakkayhtiö Meyer Turku sulki ulos telakalta kaksi uutisoinnissa esille noussutta yhtiötä Hodesin ja Bongo Marinen. Meyer Turun mukaan se oli saanut varmistuksen, että yhtiöihin liittyvät väärinkäytösepäilyt ovat aiheellisia.

Hodes ja Bongo Marine liittyvät toisiinsa. Niillä on ollut muun muassa sama osoite Tallinnassa, samoja vastuuhenkilöitä ja sama virolainen puhelinnumero rekrytoinnissa.

Syyskuussa Hodes oli ilmoittanut Suomessa olevasta hitsaustyöstä laivanrakennuksessa ja -korjauksessa. Venäjänkielisessä ilmoituksessa luvattiin muun muassa keskimääräistä parempaa palkkaa sekä maksutonta majoitusta ja työvaatteita.

Tarjoaa nettopalkkaa

STT järjesti marraskuussa venäjää ja ukrainaa puhuvan henkilön soittamaan ilmoituksessa kerrottuun numeroon. Ukrainalaiseksi hitsaajaksi esittäytyneen ”Igorin” puheluun vastasi ukrainaa puhuva henkilö.

- Työtä hitsaajalle on tällä hetkellä Turussa. Sanoisitteko, onko teillä kokemusta laivanrakennusalalta? Igorilta kysyttiin.

Igor sanoi työskennelleensä laivanrakennuksessa viisi vuotta ja että hänellä on oleskelulupa Suomessa. Hän kysyi palkasta.

- Palkka on meillä 15-17 euroa nettona tunnilta. Tarkka tuntipalkka vahvistetaan projektin valvojan puhelinhaastattelussa, rekrytoija sanoi.

- Se on ennen veroja?

- Ei, se on verojen jälkeen. Bruttopalkka riippuu siitä, mikä teidän verokantanne on. Sitä en tiedä. Se selviää, kun olette sopinut ja teette sopimuksen projektikoordinaattorin kanssa. Silloin selviää teidän bruttotuntipalkkanne.

Yhtiöstä kerrottiin viikkotuntimääräksi noin 56.

”Toinenkin paikka”

Seuraavalla viikolla Igor yritti soittaa ukrainalaiselle projektikoordinaattorille työhaastattelun sopimiseksi. Lähes viikon yrittämisen jälkeen häntä ei tavoitettu puhelimitse.

Marraskuun lopulla Igor soitti uudelleen työpaikkailmoituksen numeroon. Henkilö oli aiemmassa puhelussa ollut haluton kertomaan, missä kohteessa työtä tarkalleen olisi.

- Puhuimme nimenomaan Turun telakalla työskentelystä, eikö niin? Igor kysyi.

- Kyllä. Tällä hetkellä on tarjolla toinenkin paikka. Se on Helsingissä. Siellä on laivanrakennusta, rekrytoija sanoi.

Hän kehotti jatkamaan projektikoordinaattorin tavoittelua.

Puhelun aikana kävi ilmi, että yhtiössä oli alettu ihmetellä, miksei Igorista löydy tietoa mistään. Tämän jälkeen STT ei enää ollut peitenimellä yhteydessä yhtiöön. Yhtiö ei vastannut STT:n toimittajan yhteydenottoihin, joissa pyydettiin kommenttia ja kerrottiin peiteroolin käytöstä tiedonhankinnassa.

STT käytti tiedonhankinnassa peiteroolia, koska Hodes tai muut ukrainalaisten riistoon liittyvät yhtiöt eivät ole kuukausien yrittämisen jälkeen antaneet kommenttia toiminnastaan Suomessa. Yhtiöiden toimintaa on haluttu selvittää, koska ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen polkeminen on merkittävä ja usein piiloon jäävä yhteiskunnallinen ongelma.

Tekijä: Jecaterina Mantsinen / STT