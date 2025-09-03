Ukrainalaismedia: Venäjä hyökkäsi yöllä Ukrainaan ohjuksilla ja yli 500 droonilla

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yön aikana yhteensä yli 500 droonilla ja useilla ohjuksilla, kertoo ukrainalaismedia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan ilmavoimat kertoi, että Venäjä kohdisti maahan kaikkiaan yli 500 droonia, 16 Kalibr-ohjusta ja kahdeksan X-101-risteilyohjusta, raportoi Kyiv Independent. Ukraina kertoo torjuneensa 430 droonia ja 21 ohjusta.

Iskuja sekä torjumisesta tullutta romua osui kymmeniin kohteisiin eri puolilla maata, ja viiden ihmisen kerrottiin haavoittuneen Znamjankan kaupunkiin tehdyssä iskussa. Venäjän kohteena näyttää olleen Ukrainan energiaverkko. Droonien joukossa oli niin kutsuttuja harhautusdrooneja, joissa ei ole räjähteitä ja joilla kuormitetaan Ukrainan ilmatorjuntaa.

Räjähdyksiä kuultiin Hmelnytskyin, Kirovohradin, Ivano-Frankivskin ja Kiovan alueilla, kertoo Kyiv Post. Räjähdyksistä kerrottiin aina läntisessä Lvivissä asti. Ivano-Frankivskin alueella pelastajat sammuttivat Venäjän iskusta syttynyttä laajaa tulipaloa. Kiovaan osunut drooni vaurioitti autoa ja asuinrakennuksia, mutta kukaan ei haavoittunut iskussa. Ukrainan valtion rautatieyhtiön mukaan neljä sen työntekijää haavoittui infrastruktuuriin kohdistuneessa iskussa.

Puolan asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että Puolan ja liittoutuneiden maiden hävittäjiä hälytettiin turvaamaan Puolan ilmatilaa Ukrainaan tehtyjen iskujen vuoksi.

Venäjä teki viime viikolla useita raskaita iskuja Ukrainaan. Niistä pahimmassa 25 ihmistä sai ukrainalaisviranomaisten mukaan surmansa Kiovaan torstaina ohjuksilla ja drooneilla tehdyissä iskuissa.