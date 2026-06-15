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Ulkomaat

15.6.2026 04:27 ・ Päivitetty: 15.6.2026 04:27

Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysvääntö pääsee käyntiin

iStock

Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäisessä vaiheessa käsitellään muun muassa hakijamaiden oikeusvaltion ja demokratian tilaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaisessa päivityksessään X-viestipalvelussa, että neuvottelujen alkaminen merkitsee ukrainalaisille merkittävää poliittista ja moraalista tukea.

- Ukraina tekee tarvittavan, ja on tärkeää, että myös EU pitää sanansa, Zelenskyi kirjoitti.

Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä oli tehnyt maahan suurhyökkäyksensä.

Moldova puolestaan haki jäsenyyttä maaliskuussa 2022.

EU:n jäseneksi päästäkseen valtioilla on oltava toimiva markkinatalous sekä vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Lisäksi ehdokasmaiden on valmistauduttava panemaan täytäntöön EU:n lait ja normit.

Tällä hetkellä näin ei kummassakaan hakijamaassa ole.

PROSESSIN alkamista viivytti tähän asti eniten Unkari , kun maan pääministerinä oli vielä Viktor Orban. Uusi pääministeri Peter Magyar ilmoitti kuitenkin kesäkuun alussa, että Ukrainan kanssa oli saavutettu sopimus, jota hän kuvaili historialliseksi. Sopimus koski Ukrainan unkarilaisvähemmistön oikeuksia, joihin liittyvä kiista on pitkään rasittanut maiden suhteita.

Magyar sanoi Unkarin halunneen, että Ukraina muuttaisi vähemmistöihin liittyvää toimintasuunnitelmaansa. Tämän jälkeen Unkari suostuisi ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseen Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluissa.

Magyar kuitenkin korosti, että Unkari ei tue nopeutettua jäsenyysprosessia Ukrainalle. Hän sanoi myös, että Unkari voisi järjestää vielä myöhemmin kansanäänestyksen Ukrainan EU-jäsenyydestä.

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