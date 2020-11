Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä on todettu koronavirustartunta. Asian vahvisti Zelenskyin kanslia Facebookissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi voi kanslian mukaan hyvin. Hän on eristyksessä, mutta jatkaa tehtäviensä hoitamista.

Lähes 44 miljoonan asukkaan Ukraina on kärsinyt kovasti koronaviruksesta. Johns Hopkins -yliopiston koronavirusseurannan mukaan Ukrainassa on todettu yli 483 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 8 800.