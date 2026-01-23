Ukrainan rauhantunnustelut kolmikantavaiheeseen – avainkysymyksenä Donbas

Diplomaattiset ponnistelut Ukrainan sodan lopettamiseksi saavuttavat perjantaina eräänlaisen virstanpylvään, kun Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat kolmikantaneuvotteluissa Arabiemiraattien Abu Dhabissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kaikkien kolmen maan edustajat tapaavat samanaikaisesti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022, kertoi BBC.

Tähän mennessä Yhdysvallat on välittäjänä käynyt pitkälti erillisiä, rinnakkaisia keskusteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa.

Abu Dhabin keskusteluja on luonnehdittu kolmikantaneuvotteluiksi, mutta tapaamisen järjestelyjen yksityiskohtia ei kerrottu etukäteen julkisuuteen. Täyttä varmuutta ei siis ollut siitä, tapaavatko Ukrainan ja Venäjän edustajat kasvotusten.

Donbas on ”avainkysymys”

EDUSTAJIEN on määrä keskustella itäisen Ukrainan Donbasin alueen hallintaan liittyvistä kysymyksistä, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perjantaina.

- Donbas on avainkysymys. Siitä keskustellaan muodossa, jonka kolme osapuolta katsoo sopivaksi Abu Dhabissa tänään ja huomenna, Zelenskyi kertoi toimittajille etäyhteyden kautta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Erityisesti Donbasiin kuuluvan Donetskin alueen hallinta on ollut vaikeimpia kysymyksiä sodan päättämiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Venäjä on pitänyt sitkeästi kiinni vaatimuksestaan, että Ukrainan pitäisi luovuttaa sille ne Donbasin alueet, joita Ukraina yhä sotilaallisesti hallitsee.

Zelenskyi kertoi aiemmin, että sopimusluonnos rauhansuunnitelmasta sodan päättämiseksi on ”hyvin, hyvin lähellä” valmistumista ja että sodanjälkeisistä turvatakuista on päästy sopuun Yhdysvaltojen kanssa.

Ukrainan on vetäydyttävä Donbasin alueelta, jotta sota voidaan lopettaa, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov perjantaina. Peskovin mukaan Ukrainan vetäytyminen on erittäin tärkeä ehto.

BBC:n ja uutistoimisto AFP:n mukaan keskusteluihin osallistuvat Ukrainan edustajina kansallisen turvallisuuden neuvoston sihteeri Rustem Umjerov, Zelenskyin kansliapäällikkö Kyrylo Budanov, kansanedustaja Davyd Arahamija sekä asevoimien pääesikunnan päällikkö Andri Hnatov.

VENÄJÄN delegaatiota johtaa maan sotilastiedustelupalvelu GRU:ta johtava kenraali Igor Kostjukov. Venäjän lähettiläs Kirill Dmitrijev tapaa erikseen Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin kanssa keskustellakseen talousasioista.

Witkoff tapasi Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ennen lentämistään Abu Dhabiin. Kremlin neuvonantaja Juri Ushakov kuvaili Putinin ja Witkoffin torstai-iltaista tapaamista ”hyödylliseksi joka suhteessa”. Kreml kertoi virallisella Telegram-kanavallaan, että torstai-iltana alkanut tapaaminen päättyi perjantain vastaisena yönä aamukahden aikoihin.

- Sovittiin, että kolmikantatyöryhmän ensimmäinen tapaaminen turvallisuusasioista pidetään tänään (perjantaina) Abu Dhabissa, Ushakov sanoi.

Ushakov sanoi Venäjän olevan kiinnostunut löytämään konfliktiin ratkaisun poliittisilla ja diplomaattisilla keinoilla, mutta että sellaisen löytymiseen asti maa jatkaa tavoitteidensa saavuttamista Ukrainassa taistelemalla.

Yhdysvaltain delegaatioon kuuluu myös presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner sekä Valkoisen talon neuvonantaja Josh Gruenbaum.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump toisti keskiviikkona useita kertoja esittämänsä väitteen, että Putin ja Zelenskyi ovat lähellä sopimuksen saavuttamista.

- Uskon heidän olevan siinä pisteessä, että he voivat löytää yhteisymmärryksen ja saada diilin tehtyä. Jos he eivät siinä onnistu, he ovat molemmat tyhmiä, Trump sanoi Davosissa Maailman talousfoorumissa pitämänsä puheen jälkeen.

Zelenskyi arvosteli Davosissa pitämässään puheessa poikkeuksellisen katkeraan sävyyn Eurooppaa, joka ei hänen mukaansa ole löytänyt poliittista tahdonvoimaa vastustaa Venäjää.

- Globaaliksi vallaksi ryhtymisen sijasta Eurooppa on edelleen kaunis, mutta sirpaleinen kokoelma pieniä ja keskikokoisia valtoja, hän sanoi.

Zelenskyin mukaan Eurooppa näyttää eksyneeltä elätellessään yhä toivoa siitä, että sodassa Yhdysvallat puolustaisi heitä ja että Trump muuttaisi käytöstään.

Lassi Lapintie/STT