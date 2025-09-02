Ukrainan Zelenskyi tapaa EU:n ja Naton johtajat Pariisissa torstaina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa Pariisiin tapaamaan torstaina EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Naton pääsihteerin Mark Rutten, Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin ja Britannian pääministerin Keir Starmerin. Asiasta kertoo Ukrainan presidentinkanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan mukaan tapaamisessa keskustellaan turvatakuista osana mahdollista rauhansopimusta Venäjän kanssa. Kokousta vetävät Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian Starmer. Länsimaiden antamat turvatakuut Ukrainalle ovat olleet jo useiden viikkojen ajan keskiössä diplomaattisessa väännössä Ukrainan sodan päättämiseksi.

Pariisissa kokoontuu niin sanottu halukkaiden koalitio. Pariisin kokoukseen osallistuu Suomesta presidentti Alexander Stubb, joka kertoi aiemmin Zelenskyin saapuvan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Kööpenhaminassa.

Ukraina on ajanut sitä, että maahan saataisiin sodan jälkeen eurooppalaisia rauhanturvaajia ja Naton tapaiset puolustustakuut, jos täyttä Nato-jäsenyyttä Ukrainalle ei voida tarjota. Venäjä on puolestaan toistuvasti sanonut, ettei se voi suvaita mitään läntisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa.