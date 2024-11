Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus kiinnostaa – Koskinen ja Kumpula-Natri käytettävissä

SDP valitsee ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuuden jättäneen Kimmo Kiljusen (sd.) seuraajan ensi viikon torstaina eduskuntaryhmän kokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vahva kandidaatti on ulkoasiainvaliokunnan jäsen Johannes Koskinen (sd.). Koskinen on istunut ulkoasiainvaliokunnassa yhteensä pitkälti yli kymmenen vuotta. Kansanedustajana Koskinen on toiminut vuosina 1991-2015 ja uudelleen vuodesta 2019 alkaen. Hän toimi oikeusministerinä vuosina 1999-2005.

Koskinen sanoo STT:lle olevansa käytettävissä puheenjohtajan tehtävään, mutta ei lähde arvailemaan puheenjohtajavalinnan lopputulosta.

- En tiedä yhtään, onko muita kiinnostuneita. Meillä on aina ollut se periaate, että kiinnostuneet saavat ilmoittautua, että paikkoja ei täytetä suoralta kädeltä, Koskinen sanoi.

Myös europarlamentista kansanedustajaksi palannut Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoo STT:lle olevansa kiinnostunut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Kumpula-Natri on suuren valiokunnan ja talousvaliokunnan jäsen. Lisäksi hän on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja sekä eduskunnan kansainvälisten asiain foorumin jäsen.

Suomen Kuvalehden mukaan puolustusvaliokunnan ja SDP:n työvaliokunnan pitkäaikainen jäsen Mika Kari kertoo saaneensa useita tiedusteluja aiheesta, mutta hän ei ota asiaan kantaa.

Ulkoasiainvaliokunnan muut demarijäsenet Kiljusen ja Koskisen lisäksi ovat SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, jotka muiden puheenjohtajatehtäviensä takia tuskin ovat kiinnostuneita ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuudesta.

KIMMO Kiljunen kertoi perjantaina aamupäivällä pyytäneensä SDP:n eduskuntaryhmältä eroa tehtävästä ja ryhmä myönsi eron.

Taustalla on tällä viikolla verkossa levinnyt video Kiljusesta suomenvenäläisen Aleksanterinliiton tilaisuudessa. Videolla Kiljunen muun muassa vaati itärajan avaamista ja syytti suomalaisia iltapäivälehtiä Venäjän hybridivaikuttamisen edistämisestä. Hän sanoi videolla lisäksi, että itärajan pitäminen suljettuna on ihmisoikeusloukkaus suomenvenäläisiä kohtaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi, että Kiljusen kanssa käytiin asiasta perusteellinen keskustelu torstaina illalla. Hänen mukaansa Kiljunen päätyi ratkaisuun itse.

- Silloin, kun hankalia tilanteita tulee, niin ne pitää pystyä ratkaisemaan, Lindtman kommentoi.

Lindtmanin mukaan Kiljusen ratkaisua täytyy arvostaa.

- Kimmolla on paljon osaamista, paljon kykyä ja paljon sellaista voimaa, jota tämä meidän eduskuntaryhmämme ja tämä liike jatkossakin tulee tarvitsemaan.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) viestitti STT:lle, että Kiljusen ratkaisu oli tässä tilanteessa ainoa oikea.

Presidentti Alexander Stubb ei tänään pidetyssä itsenäisyyspäivän juhliin liittyneessä tiedotustilaisuudessa kommentoinut asiaa.