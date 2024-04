Ulkoministeri Cameron selitti, miksi kävi tapaamassa Trumpia: “Täysin soveliasta”

Britannian hallitus varautuu jo siihen, että valta vaihtuu Yhdysvalloissa marraskuun vaaleissa ja Donald Trump palaa presidentiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britannian ulkoministeri David Cameron (kuvassa) kävi tällä viikolla Yhdysvaltain-vierailullaan tapaamassa Trumpia Floridassa ennen kuin suuntasi Washingtoniin vierailunsa virallista osuutta varten.

Cameron illasti Trumpin kartanossa Floridan Mar-a-Lagossa maanantaina. Tavattuaan Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin tiistaina Washingtonissa Cameron sanoi, että tapaaminen Trumpin kanssa oli yksityinen, mutta hän sanoi republikaanien tulevan presidenttiehdokkaan tapaamisen olevan täysin soveliasta.

- Tämä on täysin linjassa sen kanssa, että ministerit ovat ennenkin tavanneet opposition poliitikkoja vaalien alla, sanoi Cameron, joka toimi Britannian pääministerinä 2010-2016.

HÄN MUISTUTTI, että kävi tapaamassa republikaanien presidenttiehdokasta Mitt Romneya vuoden 2012 vaalien alla. Aiemmin tänä vuonna Blinken puolestaan tapasi Britannian työväenpuolueen puheenjohtajan Keir Starmerin.

Cameron ei kertonut yksityiskohtia tapaamisestaan Trumpin kanssa, mutta kertoi puhuneensa muun muassa Lähi-idän konfliktista, Ukrainan tukemisesta ja sotilasliitto Naton tulevaisuudesta.

Trumpin kampanja julkaisi lausunnon, jonka mukaan presidenttiehdokas ja Cameron puhuivat “tulevista Yhdysvaltain ja Britannian vaaleista, brexitiin liittyvistä asioista, Nato-maiden tarpeesta yltää puolustusmenovaatimuksiin ja tappamisen lopettamisesta Ukrainassa”.

CAMERON sanoi puhuneensa Trumpille samoista asioista, joista hän puhuu kaikille.

- Sanon kaikille, että meidän on tehtävä kaikkemme tänä vuonna, jotta saamme Naton vahvimpaan mahdolliseen kuntoon sen 75-vuotisjuhlavuonna. Ja että saamme kaikki puolustusmenoissa kahteen prosenttiin, saamme uudet jäsenet Ruotsin ja Suomen mukaan, saamme vahvimman mahdollisen liittouman, hän kertoi ABC Newsin mukaan.

Cameronin onkin tulkittu lobanneen Trumpia erityisesti Ukrainan tukemisessa. Presidentti Joe Bidenin hallinnon 60 miljardin dollarin tukipaketti on ollut jumissa kongressin edustajainhuoneessa jo kuukausikaupalla republikaanien vastustuksen vuoksi. Trumpin vaikutusvalta republikaaneihin on nykyään sitä luokkaa, että ratkaisun avainten on arvioitu olevan hänen käsissään.

CAMERON tapasi Washingtonissa myös kongressiedustajia ja kehotti hyväksymään Ukraina-avun. Ulkoministeri korosti, ettei ole läksyttämässä ketään tai puuttumassa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan.

- Ei ole ulkomaisten poliitikkojen asia kertoa toisen maan lainsäätäjille, mitä pitäisi tehdä. Olen vain niin intohimoinen Ukrainan tukemisen tärkeyden suhteen ja uskon, että se on aivan ehdottomasti Yhdysvaltain turvallisuuden etujen mukaista.

- Teheranissa, Pjongjangissa ja Pekingissä on ihmisiä, jotka katsovat, miten me tuemme liittolaisiamme, miten me autamme heitä ja miten me lopetamme tämän laittoman ja provosoimattoman hyökkäyksen.

Cameron ei tavannut Washingtonissa edustajainhuoneen puhemiestä Mike Johnsonia aikatauluongelmien takia. Republikaani Johnson on ollut Ukraina-keskustelun polttopisteessä, koska ei ole tuonut tukipakettia äänestykseen.

TRUMPIN ja Cameronin tapaaminen herätti huomiota myös Cameronin aiempien kommenttien takia. Hän erosi pääministerin paikalta kesällä 2016, muutamaa kuukautta ennen kuin Trump nousi presidentiksi. Hän ehti pääministerinä sanoa, että presidenttiehdokas Trumpin väläyttämä muslimien maahantulokielto on “typerä ja väärin”.

Myös muistelmissaan Cameron esitti huolensa Trumpin “protektionismista, muukalaisvihasta ja naisvihasta”.

Sky Newsin lähteen mukaan Trumpin ja Cameronin tapaaminen oli kuitenkin “lämmin ja tuottelias”.

Sky Newsin mukaan tapaamisessa ei ollut kyse pelkästään Ukrainasta ja Natosta, vaan Britannian konservatiivihallituksen pyrkimyksestä luoda suhteita Trumpiin ja tämän lähipiiriin. Trumpin tiimillä on kyllä tiiviit yhteydet oikean laidan brittikonservatiiveihin, mutta ei konservatiivipuolueen nykyjohtoon.

KUN TRUMP voitti presidentinvaalit syksyllä 2016, hän yllätti myös brittihallituksen, joka oli odottanut demokraattien Hillary Clintonin voittavan vaalit. Britannialla ei ollutkaan Trumpin hallintoon samanlaisia yhteyksiä kuin Valkoiseen taloon yleensä.

Nyt Rishi Sunakin hallitus haluaa tehdä kotiläksynsä paremmin ja olla valmis vallanvaihtoon Washingtonissa. Sky News kuvailee, että Cameron oli hakemassa ensi käden tuntumaa siihen, millainen Trumpin toisesta virkakaudesta tulisi.

Lontoossa valta tosin saattaa vaihtua jo ennen Yhdysvaltoja, sillä Britannian parlamenttivaalit pidetään näillä näkymin syksyllä, ja opposition työväenpuolue on tukevassa kannatusjohdossa. Britannian diplomaattinen koneisto pysyy kuitenkin vaalituloksesta riippumatta enimmäkseen ennallaan.