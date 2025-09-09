Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

9.9.2025 12:06 ・ Päivitetty: 9.9.2025 12:06

Ulkoministeri: Libanonin armeija riisuu pian Hizbollahin aseista Israelin rajan lähellä

LEHTIKUVA / AFP / MAHMOUD ZAYYAT
YK:n Unifil-joukot juhlistivat rauhanturvaajan päivää Naqouran kylässä Etelä-Libanonussa 29. toukokuuta.

Libanonin asevoimat aikoo riisua äärijärjestö Hizbollahin aseista lähellä Israelin rajaa, sanoo Libanonin ulkoministeri Yusef Raggi uutistoimisto AFP:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Täydellinen aseistariisunta tulee ministerin mukaan tapahtumaan kolmen kuukauden aikana.

LIBANONIN hallitus kertoi viime viikolla aikeistaan riisua Hizbollah aseista.

Viime syksynä Hizbollahin ja Israelin iskut kiihtyivät kaksi kuukautta kestäneeksi sodaksi, joka päättyi lopulta aselepoon.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Työmarkkinat
9.9.2025
SAK:n Eloranta: Rymypolitiikka riittää – hallitus yrittää silmänkääntötemppua
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
9.9.2025
Kirjavisa: Terävää ja synkkää analyysiä Venäjän ideoista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU