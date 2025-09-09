9.9.2025 12:06 ・ Päivitetty: 9.9.2025 12:06
Ulkoministeri: Libanonin armeija riisuu pian Hizbollahin aseista Israelin rajan lähellä
Libanonin asevoimat aikoo riisua äärijärjestö Hizbollahin aseista lähellä Israelin rajaa, sanoo Libanonin ulkoministeri Yusef Raggi uutistoimisto AFP:lle.
Täydellinen aseistariisunta tulee ministerin mukaan tapahtumaan kolmen kuukauden aikana.
LIBANONIN hallitus kertoi viime viikolla aikeistaan riisua Hizbollah aseista.
Viime syksynä Hizbollahin ja Israelin iskut kiihtyivät kaksi kuukautta kestäneeksi sodaksi, joka päättyi lopulta aselepoon.
