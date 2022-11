Ulkoministeri Pekka Haavisto on tänään vierailulla Kiovassa

Ministerit osoittavat tukensa Ukrainalle ja käyvät keskustelua maan tukemisesta talven lähestyessä, ulkoministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan matkasta kerrotaan turvallisuussyistä lisää myöhemmin.

Haavisto on julkaissut Twitterissä kuvan matkaltaan. Kuvassa Haaviston takana näkyy lumen peittämää taistelukalustoa.

- Sodan lohduttomuus on Kiovassa läsnä. Kuningas Talvi on tullut kaupunkiin, Haavisto kirjoittaa.

- On vain ihailtava ukrainalaisten rohkeutta ja päättäväisyyttä kun maa puolustaa itsenäisyyttään. Jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan kuin tarpeen. Venäjän on lopetettava hyökkäyssotansa ja vetäydyttävä.

– Pekka Haavisto (@Haavisto) November 28, 2022