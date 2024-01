Ulkoministeri Valtonen Brysselissä: Venäjä pysyy pitkän aikavälin strategisena uhkana – volyymia Ukrainan tukemisessa pitää nostaa

EU:n on varauduttava siihen, että Venäjä valitettavasti pysyy pitkän aikavälin strategisena uhkana, katsoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

- Siksi on äärimmäisen tärkeää, että autamme Ukrainaa välittömästi ja uskottavasti pitkällä aikavälillä. Mutta tietysti myös itsemme takia meidän on lisättävä puolustusteollisuuttamme ja puolustusvalmiuksiamme, hän sanoi.

Valtonen kommentoi asiaa medialle saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

Valtosen mukaan volyymiä Ukrainan tukemisessa pitää nostaa ja puolustusmateriaalia on saatava Ukrainalle yhä, ensin vaikka varastoista. Hän myös katsoi, että Euroopan rauhanrahastoa täytyisi pystyä lisäpääomittamaan Ukrainalle tarkoitetulla rahalla.

Rauhanrahastosta on korvattu jäsenmaille muun muassa niiden aseellista tukea Ukrainalle, mutta käytännössä rahasto on Ukraina-tuessa toiminut jo hyvän tovin vain paperilla. Ukrainan aseapua korvaavia eriä ei ole pystytty vapauttamaan Unkarin vastustuksesta johtuen noin vuoteen, minkä lisäksi Saksa haluaisi täysremontin rahaston sääntöihin ennen sen lisäpääomittamista.

EU-maat ovat silti jatkaneet Ukrainan aseapua kahdenvälisesti.

KOKOUKSEN pääasiana maanantaina on Lähi-idän tilanne, josta on tarkoitus kuulla alueen ulkoministereitä muun muassa Israelista ja palestiinalaishallinnosta. Useissa kommenteissa ennen kokousta kuultiin yhä ajatuksia kahden valtion mallista, vaikka alueen toimijat ovat ajautuneet yhä kauemmas siitä.

EU:n korkea edustaja Josep Borrell sanoi ennen kokousta, että nyt paikalle saapuvat suoraan konfliktiin liittyvät maat. Hän nosti jälleen esille tarpeen saada humanitaarista apua Gazaan, yhä korkeammaksi kohoavaa uhrilukua Gazassa sekä kahden valtion mallia.

Borrell sanoi, että Gazassa on tullut jo noin 25 000 uhria, josta 70 prosenttia on naisia ja lapsia. Hamasin terrorismin tuomitsemisen ohella kritiikki erityisesti Israelia kohtaan on koventunut, mikä on kuulunut ja kuului jälleen myös Borrellin puheista.

- Hamasin tuhoaminen ei todellakaan ole se, mitä he tekevät. Koska he kylvävät sukupolvien ajan jatkuvaa vihaa, Borrell sanoi Israelin toimista.

Myös konfliktin leviäminen alueella yhä entisestään huolestuttaa Euroopassa.

Kahden valtion mallia nostivat yhä esille kokoukseen saapuessaan myös useat ulkoministerit, muun muassa EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Belgian Hadja Lahbib ja Valtonen. Lahbib sanoi toistavansa näkemyksen maanantaina sekä Israelin että palestiinalaishallinnon ministereille.

Valtonen myös sanoi viattomien siviilien jopa kuolevan nälkään alueella, mitä hänen mukaansa ei voi sallia.

- Meidän täytyy varmistaa, että saadaan humanitaarisia käytäviä ja humanitaarinen tulitauko, jotta apua voidaan toimittaa perille, hän sanoi.

Mikko Gustafsson / STT