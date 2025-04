Ulkoministeri Valtonen: Kauppasodalla varmistetaan kansainväliseen taantumaan ajautuminen – myös yhteisten arvojen puolustaminen vaikeutuu

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan liittolaisten ja kumppaneiden välillä ei pitäisi olla periaatteessa ollenkaan kaupan esteitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustaminen on helpompaa maailmassa, jossa voimme käydä vapaasti kauppaa kumppaneiden ja liittolaisten kanssa.

- On hyvin vaikea puolustaa näitä arvoja, jos tukena ei ole vahvaa talouden perustaa, Valtonen sanoi Tukholmassa tiistaina.

Ruotsin ulkoministerin Maria Malmer Stenergardin tavannut Valtonen piti kansainvälistä kauppasotaa varmimpana keinona taata kansainväliseen taantumaan ajautuminen. Tätä ei hänen mukaansa tarvita tilanteessa, jossa itsevaltaiset maat aiheuttavat jo tarpeeksi harmia ja tarvetta etsiä uusia kauppasuhteita.

Taantuma toki helpottaisi muun muassa monien Nato-maiden pyrkimystä saavuttaa uusia korkeampia puolustusmenotavoitteita suhteessa bruttokansantuotteeseen.

- Mutta se ei vahvista yhtään sen enempää niiden sotilaallista kykyä, joka on se, mitä tavoittelemme, Valtonen sanoi.

VALTONEN toivoo EU:n jatkavan Ukrainan tukemista ja että kaikki jäsenmaat osallistuisivat siihen suhteessa taloudelliseen suorituskykyynsä. Tällöin EU:ssa toimittaisiin samoin kuin aiempiin kriiseihin vastattaessa, Valtonen perusteli.

Toteutuipa taantuma tai talouskasvu, puolustukseen panostaminen on Valtosen mukaan Suomelle ja koko Euroopalle olemassaoloa koskeva kysymys: haluammeko säilyttää ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon perustuvan yhteiskunnan, vai haluammeko alistua sellaisen vallan edessä, joka edustaa kaikkea muuta?

- Tämä on muuten luultavasti syy siihen, miksi Suomi on maailman onnellisin maa. Tiedämme, että rajan toisella puolen maailma on enemmän tai vähemmän päinvastainen kuin se, missä me haluamme elää, Valtonen lisäsi.