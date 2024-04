Ulkoministeri Valtonen lupaa uusia vaikeuksia Venäjä-pakotteita kiertäville yrityksille: “Se on rikollista”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok) varoittaa, että vientikieltojen kiertäminen ja Venäjän sodankäynnin tukeminen voi tulla suomalaisyrittäjille pian huomattavan kalliiksi. Valtonen puhui asiasta keskiviikkona eduskunnan Ukraina-ryhmän tilaisuudessa.

Jotkut suomalaiset yritykset välittävät yhä suoraan Venäjälle sellaisia tuotteita, joita maan asevoimat saattavat tarvita.

Samaa piittaamattomuutta tai sinisilmäisyyttä on havaittu myös vähittäisliikkeissä, jotka eivät kysele tarkasti edes suurasiakkaidensa taustoja. Äskettäin turkulainen elektroniikkaliike jäi kiinni tuhansien droonien myymisestä venäläistaustaiselle ostajayhtiölle.

Lisäksi moni suomalaisvalmistaja on alkanut viedä tuotteitaan Keski-Aasian niin sanottuihin stan-maihin , vaikka tietää vientinsä päätyvän lähes varmasti Venäjän markkinoille. Myös Turkkia käytetään palveluiden myynnin peitemaana tai välietappina.

VIENTIVIRTOJEN ja kauttakulkuliikenteen valvominen on tähän asti ollut EU:n sisälläkin vaikeaa, mutta Valtosen mukaan EU on jo sopinut tiukentavansa epäilyttävän länsiviennin seurantaa.

– Ulkoministeriö on erittäin tosissaan tässä. Suomen ja EU:n kanta kiertoyrityksiin on selvä: se on rikollista, Valtonen sanoo Demokraatille.