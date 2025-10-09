Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 13:30 ・ Päivitetty: 9.10.2025 13:44

Ulkoministeri Valtonen murtajasopimuksesta: ”Valonpilkahdus, jota tähän hetkeen kaivataan”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää uutisia Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä jäänmurtajasopimuksesta merkittävänä.

Simo Alastalo

Demokraatti

Anna-Liisa Blomberg

Demokraatti

– Erittäin tärkeä päivä ja todella merkittävä sopimus, Valtonen kiteytti medialle eduskunnassa.

Presidentti Alexander Stubb on kertonut allekirjoittavansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimus koskisi yhteensä 11:tä jäänmurtajaa, joista neljä rakennettaisiin suomalaisilla telakoilla.

Valtosen mukaan neljä jäänmurtajaa rakennetaan Suomessa etupainotteisesti, koska täällä on alan osaaminen.

– Tämä on tietysti työllisyytemme kannalta keskeistä. Tämä on myös keskeistä koko toimialan kannalta sen takia, että mitä enemmän on tilauksia, sitä enemmän syntyy myös uutta osaamista, Valtonen sanoi.

Hän huomautti, että työllistävä vaikutus ulottuisi läpi koko toimialan, eikä rajoittuisi vain niille telakoille, joissa jäänmurtajat rakennetaan.

– Tämä on juuri sellainen valonpilkahdus, jota nyt ehkä tähän hetkeen kaivataan. Meillä on ollut todella hankala suhdanne pitkään ja tietenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa painaa koko Eurooppaa, mutta aika paljon myös Suomea.

Valtoselta kysyttiin, mihin päin maata työllisyysvaikutuksia tulee – Helsinkiin, Raumalle vai jonnekin muualle.

– Katsotaan ajan kanssa, mutta kauttaaltaan sanoisin, että laajasti koko Suomeen.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kaksi murtajaa tilataan Raumalta ja kaksi Helsingistä.

Valtosen mukaan sopimus tiivistää myös entisestään Suomen ”erittäin hyvää ja syvää suhdetta” Yhdysvaltoihin.

– Tässä on nähtävissä jo paljonkin hyvää Trumpin aikana, mutta jo sitä ennen solmimme vuosi sitten ice pact -sopimuksen, jossa myös Kanada oli mukana. Nyt pääsimme konkretian tasolle Yhdysvaltain kanssa.

Uutista täydennetty klo 16.44 Helsingin Sanomien tiedoilla.

Toimituksen valinnat

