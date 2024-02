Ulkoministeri Valtonen puhui Genevessä – “Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) puhui maanantaina YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Genevessä Sveitsissä. Valtonen piti neuvostossa Suomen kansallisen puheenvuoron. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtonen vakuutti neuvostolle, että Suomi on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksien yleismaailmallista toteutumista yhteistyössä kaikkien kanssa.

- Sodat ja konfliktit tappavat ja traumatisoivat niin aikuisia kuin lapsiakin ympäri maailman. Tämä vuosi on vaalien ennätysvuosi, mutta monet vaaleista ovat kaikkea muuta kuin vapaita, Valtonen sanoi puheessaan ulkoministeriön tiedotteen mukaan.

- Meidän ei kuitenkaan pidä vaipua epätoivoon. Edesmenneen rauhannobelistin Martti Ahtisaaren sanoin “rauha on tahdon kysymys”. Ihmisoikeuksien toteuttamisessa on niin ikään kyse tahdosta.

Valtonen viittasi Venäjän tekemiin sotarikoksiin Ukrainassa ja painotti, että Venäjän saattaminen vastuuseen teoistaan on elintärkeää. Lisäksi hän nosti esiin huolestuttavan ihmisoikeustilanteen Venäjän sisällä.

PUHEESSAAN Valtonen mainitsi myös Gazan siviilien kärsimyksen, joka on hän mukaansa “kestämätöntä.”

- He tarvitsevat apua henkien pelastamiseksi nyt. Me vetoamme Israeliin, jottei se aloittaisi sotilaallisia toimia Rafahin kaupungissa, Valtonen sanoi.

Palestiinalaisjärjestö Hamasin tulisi Valtosen mukaan vapauttaa kaikki panttivankinsa välittömästi ilman mitään ehtoja.

- Mikään ei oikeuta Hamasin tekemiä raakoja terroristi-iskuja siviilejä vastaan, Valtonen sanoi.

“Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle”

Valtonen osallistui maanantaina myös neuvoston aseidenriisuntakonferenssin istuntoon. Lisäksi Valtonen osallistui Suomen järjestämään sivutapahtumaan, jossa tuotiin esiin demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan vapautta puolustavien ihmisoikeuspuolustajien työtä.

YK:N ihmisoikeusneuvosto aloitti maanantaina kuusiviikkoisen istuntonsa. Neuvoston odotetaan ottavan kantaa muun muassa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja Lähi-idän tilanteeseen.

Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein hallitustenvälinen ihmisoikeuksia suojeleva ja edistävä elin.

- YK:n ihmisoikeusneuvostolla on tärkeä mandaatti huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Kun ihminen on vapaa, hän valitsee yhteiskunnan, jossa sama pätee myös muille. Se on kestävin tae rauhalle, Valtonen sanoi ministeriön aiemmassa tiedotteessa maanantaina.

Suomi on ihmisoikeusneuvoston jäsenmaa vuosina 2022-2024.