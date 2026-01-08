Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.1.2026 13:39 ・ Päivitetty: 8.1.2026 13:39

Ulkoministeri Valtonen Trumpin turvallisuushuolista: ”Ei voi tapahtua liittolaisia uhkailemalla”

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Ulkoministeri Elina Valtonen tapasi mediaa ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen Eduskuntatalon Valtiosalissa Helsingissä 8. tammikuuta.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-lausuntoja ja joulukuista Grönlannin erityislähettilään nimittämistä huolestuttavina.

Trump ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat viime päivinä todenneet Yhdysvaltain haluavan Grönlannin haltuunsa ensisijaisesti diplomatian keinoin mutta sulkematta pois myöskään voimankäyttöä.

Valtonen ei tiedotustilaisuudessa erikseen tuominnut Trumpin Grönlanti-puheita. Hän kuitenkin korosti Suomen nojaavan tilannekuvassaan, siinä kuinka vakavasti Yhdysvalloista kuuluvat puheet otetaan, Grönlannin emämaan Tanskan näkemykseen.

– Tanskan arvio on, että Yhdysvaltojen viestit on otettava vakavasti ja me tukeudumme Tanskan arvioon, Valtonen sanoi eduskunnassa.

TRUMPIN hallinnossa presidentin Grönlanti-kiinnostuksen on arvioitu liittyvän puolustukseen ja arktiseen turvallisuuteen. Valtonen pitää arktisen turvallisuuden näkökulmana perusteltuna.

– On erinomaista, että siihen kiinnitetään nyt huomiota. Se on myös Suomen lähtökohta. Grönlanti on osa Natoa ja yhteiset edellytykset kehittää arktista turvallisuutta osana liittokuntaa ovat jo nykytilassa erinomaiset.

Suomella ja Pohjoismailla on Valtosen mukaan erityistä asiantuntemusta arktisissa oloissa toimimisesta.

– Hyödynnämme tätä osaamista mielellämme yhdessä Nato-liittolaisten kanssa arktisen turvallisuuden vahvistamiseksi, mutta se ei voi tapahtua liittolaisia uhkailemalla.

Valtonen tähdensi, että Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin ilmaissut tukensa Tanskalle ja Grönlannille.

– Jatkossakin korostamme Suomen tukea Tanskan kuningaskunnalle, Grönlannin itsemääräämisoikeudelle ja grönlantilaisten oikeudelle päättää itse tulevaisuudestaan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

