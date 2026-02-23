Ulkoministeriö: Suomelta 20 miljoonaa euroa humanitaarista apua Ukrainaan

Ulkoministeriön alkuvuoden humanitaarisen avun päätöksissä painottuvat tuki Ukrainalle, suuret pakolaiskriisit Afrikassa sekä Lähi-idän tilanne. Suomi myöntää nyt yhteensä 72 miljoonaa euroa humanitaarista apua, josta 20 miljoonaa euroa kohdennetaan Ukrainaan. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteessa painotetaan, että humanitaariset tarpeet ovat ennätyssuuret samaan aikaan, kun globaali rahoitus on laskenut.

Ministeriön mukaan Suomi on myöntänyt humanitaarista apua Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan ensimmäisestä päivästä lähtien ja jatkaa tukea myös tulevina vuosina.

– Ukrainan humanitaarinen tilanne on kriittinen kylmän talven ja sodan vuoksi. Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistamat iskut ovat jättäneet miljoonat ihmiset ilman lämmitystä, sähköä tai juoksevaa vettä. Samalla siviilien tilanne on vaikea niin etulinjassa kuin myös suurissa kaupungeissa, tiedotteessa todetaan.

UKRAINAAN myönnetään humanitaarista apua yhteensä 20 miljoonaa euroa Tuki Ukrainalle -budjettimomentilta. Apua kanavoidaan YK:n humanitaaristen järjestöjen ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n kautta.

Järjestöt vastaavat erityisesti ihmisten talveen sekä lämmitykseen liittyviin tarpeisiin jakamalla mm. lämmittimiä, polttoainetta, vaatteita ja käteisapua, ja auttavat korjaamaan iskuissa vaurioituneita asumuksia, sekä vesi- sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä.

Suomi myöntää kuusi miljoonaa euroa YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle, kuusi miljoonaa Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle, viisi miljoonaa ICRC:lle ja kolme miljoonaa YK:n humanitaarisen koordinaatiojärjestön OCHA:n Ukraina-korirahastoon, josta tehdään myöntöjä paikallisesti tarpeiden mukaan.

– Energian ja lämmön saatavuuden tukeminen on nyt erityisen tärkeää, sillä humanitaarisen tuen tarve on akuutti. Kasvavalla avullamme autetaan ihmisiä perustarpeissa. Suomi seisoo Ukrainan rinnalla, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) kommentoi tiedotteessa.

GLOBAALISTI ihmisten humanitaariset tarpeet ovat ennätyskorkealla. Ulkoministeriön mukaan Suomi painottaa alkuvuoden apupäätöksissä Ukrainan ohella suuria konfliktialueita ja pakolaiskriisejä Afrikassa sekä Lähi-idän humanitaarista tilannetta.

Suomi tukee muun muassa UNHCR:n alueellista operaatiota Afrikan sarven ja Suurten Järvien alueella kolmella miljoonalla eurolla, vastetta Sudanin nälänhätään ja ruokaturvaan WFP:n kautta kahdella miljoonalla sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n alueellista operaatiota Sahelissa kahdella miljoonalla eurolla.

Lähi-idässä palestiinalaisten humanitaarista hätää autetaan tukemalla OCHA:n korirahastoa viidellä miljoonalla sekä ICRC:n kautta kahdella miljoonalla eurolla. Lisäksi apua ohjataan muun muassa Myanmarin humanitaarisen tilanteen ja Rohingya -pakolaisten auttamiseen Bangladeshissa ja Latinalaisessa Amerikassa Haitin nälkäkriisiin.

Suomi tukee myös YK-järjestöjen kautta vammaisinkluusiotyötä yhteensä kuudella miljoonalla eurolla. Tuen avulla humanitaarinen apu tavoittaa paremmin vammaiset henkilöt, jotka ovat usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Lisäksi myönnetään neljä miljoonaa euroa WFP:lle kouluruokatoimintojen kehittämiseen. Tiedotteessa painotetaan, että kouluruokailu on tärkeä ravitsemuksen tuki ja tarjoaa myös humanitaarisissa kriiseissä monille lapsille päivän ainoan aterian.

NYT tehtyjen päätösten lisäksi Suomi antaa ministeriön mukaan yleistukea monenvälisille humanitaarisille järjestöille. Tällä varmistetaan järjestöjen kyky toimia joustavasti humanitaaristen tarpeiden mukaan.

Loput budjetoidusta humanitaarisesta rahoituksesta myönnetään myöhemmin tänä vuonna. Myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta tehtävää humanitaarista työtä tuetaan ohjelmatuen kautta vuosina 2026-2029.

Juttua muokattu klo 14.58: korjattu kieliasua.