Ulkoministeriön kysely kehitysyhteistyöstä: Ukrainan sota herätti suomalaiset – muukaan maailma ei ole unohtunut

Tämä käy ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämästä mielipidetiedustelusta.

Reilusti yli puolet suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että Venäjän hyökkäyksen ei pitäisi vaikuttaa kehitysyhteistyön maantieteelliseen kohdentumiseen.

Tuoreen kehitysyhteistyön mielipidetiedustelun mukaan 82 prosenttia suomalaisista ajattelee, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa lisää paljon tai jonkin verran kehitysyhteistyön tarvetta ja merkitystä.

Kyselystä käy ilmi myös suomalaisten laajapohjainen tuki ukrainalaisille: jopa 95 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen antama humanitaarinen apu Ukrainaan on tärkeää, kun muuten humanitaarista apua pitää tärkeänä 77 prosenttia suomalaisista. Merkittävä osa Suomen tuesta hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle on humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä.