Talous

4.3.2026 07:45 ・ Päivitetty: 4.3.2026 07:45

Ulosottolaitos: Yhä enemmän koteja meni vasaran alle

Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden pakkomyynnit ulosottovelkojen kuittaamiseksi lisääntyivät viime vuonna, Ulosottolaitos kertoo.

Demokraatti

Demokraatti

Omaisuutta pantiin laitoksen nyt julkaisemien tilastojen mukaan myyntiin 6600 kertaa. Määrä nousi edellisvuodesta 550:lla myynnillä.

Kaupoista toteutui 440o, eli niitäkin noin 16 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Laitoksen tiedotteen mukaan yhtenä syynä määrän kasvuun voi olla asuntojen arvonlasku.

Jos velat jäävät rästiin, eikä kiinteistön arvo riitä jäljellä olevien lainojen vakuudeksi, omaisuus päätyy realisointiin vielä kun siitä on saatavissa velkojille jotain.

KOTIEN, kesämökkien ja tonttien pakkomyyminen eli kansankielellä vasaran alle joutuminen on edelleen aika harvinaista suhteessa ulosottojen suureen määrään.

Ulosotossa oli viime vuoden aikana 608 000 velallista. Tässäkin on nousua 3,7 prosentin verran vuoteen 2024 verrattuna.

Suuri osa veloista on varsin pieniä, muutamien tuhansien eurojen luokkaa.

Hyvin moni ulosottoon joutunut pystyy myös laitoksen auttamien järjestelyjen kautta hoitamaan velkansa kuntoon.

Ulosottolaitos kertoo pystyneensä tulouttamaan viime vuonna 1,47 miljardin edestä perintätuloja, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

