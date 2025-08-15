UN Women: Afganistanissa on meneillään maailman vakavin naisten oikeuksien kriisi

Taliban otti vallan Afganistanissa neljä vuotta sitten. Nyt Afganistanissa on käynnissä maailman vakavin naisten oikeuksien kriisi, joka koskee 21 miljoonaa maassa elävää naista, UN Women muistuttaa. Demokraatti Demokraatti

– Neljä vuotta sen jälkeen, kun Taliban otti vallan Afganistanissa elokuussa 2021, kymmenet Talibanin määräykset ovat riistäneet Afganistanin naisilta ja tytöiltä oikeuden koulutukseen, työhön, vapauteen liikkua itsenäisesti ja osallistua julkiseen elämään, UN Women Suomen tiedotteessa kuvataan.

YK:n naisjärjestö muistuttaa Afganistanin naisten tilanteesta listaamalla joukon tapoja, joilla naisten elintilaa on kavennettu ja heidän tilannettaan heikennetty.

– Näistä käsittämättömistä rajoituksista huolimatta afganistanilaiset naiset löytävät yhä keinoja rakentaa yhteisöjä, pyörittää yrityksiä, tuottaa palveluita niitä tarvitseville naisille, dokumentoida heidän oikeuksiinsa kohdistuvia loukkauksia, sekä toimittaa humanitaarista apua. Jokapäiväisten sitkeyden ja rohkeuden tekojen kautta afganistanilaiset naiset osoittavat, että he eivät ole luovuttaneet.

KOULUTUSKIELLON vuoksi yksi sukupolvi naisia jää jälkeen, UN Women kertoo. Noin 13-vuotiailta tytöiltä kielletään toisen asteen koulutus ja naisilta yliopisto-opinnot. Lähes 80 prosenttia 18-29-vuotiaista naisista ei voi opiskella, eivätkä he ole työssä tai ammatillisessa koulutuksessa.

Sukupuolten välinen ero työvoimassa on Afganistanissa UN Womenin mukaan yksi maailman suurimmista. Vain yksi neljästä naisesta on työssä tai etsii työtä, kun taas 90 prosenttia miehistä on työssä tai työnhaussa.

– Taliban on asettanut laaja-alaisia kieltoja, jotka kieltävät naisilta työskentelyn aloilla, jotka ennen tarjosivat työllistymismahdollisuuksia, kuten valtionhallinnossa, kansallisissa ja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä sekä kauneussalongeissa.

Tilanne on käynnistänyt akuutin mielenterveyskriisin naisten ja tyttöjen keskuudessa.

UN Woman nostaa esiin, että toisen asteen ja yliopisto-opintoja koskeva kielto tulee arvioiden mukaan lisäämään lapsiavioliittoja 25 prosenttia ja alaikäisten tyttöjen synnytyksiä 45 prosenttia sekä kasvattavan äitiyskuolleisuutta vähintään 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

– Afganistanin tämänhetkinen tilanne on käynnistänyt akuutin mielenterveyskriisin naisten ja tyttöjen keskuudessa; he kertovat lisääntyneistä ahdistuksen, toivottomuuden ja epätoivon tunteista.

NAISET on tarkoituksellisesti suljettu pois kaikilta poliittisen päätöksenteon tasoilta ja heiltä estetään myös pääsy julkisiin tiloihin, kuten puistoihin, kuntosaleille ja urheiluseuroihin.

Afganistanissa ei ole UN Womenin mukaan mahdollista kerätä koko maan kattavaa tietoa sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, mutta epäsuorat todisteet viittaavat siihen, että tilanne on pahentunut merkittävästi vuodesta 2021.

– Samaan aikaan palvelut väkivallan uhreille ovat vähentyneet rajusti, ja muodolliset tukirakenteet, kuten naisten asioista vastaava ministeriö sekä lainsäädäntö väkivaltaa naisia kohtaan koskevien tapausten käsittelemiseksi, on purettu.

UN Womenin mukaan yli 3300 Talibanin nimittämää miestä panee täytäntöön laaja-alaisia rajoituksia. Niihin lukeutuu muun muassa määräys, jonka mukana naiset eivät saa puhua julkisesti.

– Nämä määräykset on kirjattu niin kutsuttuun “moraalilakiin”, eli Hyveen edistämisen ja paheen estämisen lakiin, joka otettiin käyttöön elokuussa 2024. YK:n tekemien kyselyiden mukaan perheet ja yhteisöt panevat nyt täytäntöön naisten vapauksia koskevia rajoituksia lain mukaisesti.

MAAILMANLAAJUISET avustusleikkaukset ovat johtaneet UN Womenin mukaan siihen, että monet naisten johtamat järjestöt eivät pysty enää tehokkaasti tavoittamaan naisia ja tyttöjä yhteisöissään.

– Nämä rahoitusleikkaukset uhkaavat sitä, mitä Afganistanin naisten kansalaisyhteiskunnasta on jäljellä. Tämä kansalaisyhteiskunta on ollut keskeisessä roolissa palveluiden tarjoamisessa, väärinkäytösten dokumentoinnissa ja solidaarisuusverkostojen ylläpitämisessä.