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Ulkomaat

23.6.2026 16:15 ・ Päivitetty: 23.6.2026 16:15

Unkarin parlamentti hyväksyi korruptionvastaiset lait – EU:n rahahanat voivat taas aueta

LEHTIKUVA / AFP
Pääministeri Peter Magyar vastaili opposition kysymyksiin parlamentin istunnossa tiistaina.

Unkarin parlamentti hyväksyi tiistaina joukon korruptionvastaisia lakeja ylivoimaisella ääntenenemmistöllä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimet ovat osa uuden pääministerin Peter Magyarin uudistusohjelmaa, jonka sivutavoitteena on myös vapauttaa EU:lta miljardeja euroja entisen pääministerin Viktor Orbanin kaudella jäädytettyjä varoja.

Tukimiljardien vapauttamisen ehtona on ollut, että Unkari etenee korruption kitkemisessä ja parantaa oikeusvaltion tilaa.

NYT UUSITTU lainsäädäntö laajentaa vuonna 2022 perustetun korruptionvalvontaelimen toimivaltaa.

Yksityisten pääomasijoitusrahastojen omistusrakenteet on jatkossa avattava läpinäkyvämmin. Julkisia varainhoitosäätiöitä puretaan ja valtio perii takaisin niille Orbanin kaudella siirrettyjä varoja. Poliitikkojen on ilmoitettava jatkossa tarkemmin varallisuudestaan.

Lakipaketti käsiteltiin nopeutetulla aikataululla, mikä on herättänyt kritiikkiä siitä, että Magyar edeltäjänsä tavoin kiirehtii lainsäädäntöä silloin kun hänen etuihinsa sopii.

Magyarin hallinnon takana on parlamentin selvä enemmistö, joten lakien läpimeno on oletusarvo.

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