Unkarin Szijjarto: Ukraina ei ole valmis EU:n jäseneksi

- Tapa, jolla Ukraina rikkoo EU:n perustavanlaatuisia kansallisten vähemmistöjen oikeuksia on erityisen räikeä, sanoi Szijjarto.

Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen tielle poikkiteloin asettunut Unkari on arvostellut naapurimaataan erityisesti kielilaista, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia kielivähemmistöjen lasten opetuksesta on tehtävä ukrainaksi. Laki vaikuttaa muun muassa Ukrainan unkarilaisvähemmistöön.

Unkarin mukaan laki heikentää unkarilaisvähemmistön lapsien koulumenestystä Ukrainassa. Kritiikkiä esitti esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbanin neuvonantaja Balazs Orban (ei sukua) Hollannin yleisradio NOS:in haastattelussa.

- Käyttöön on otettu uusia lakeja, jotka kurjistavat unkarilaisten elämää Ukrainassa. Emme voi hyväksyä tätä. Unkarin näkemys on kristallinkirkas: niin kauan kuin tämä laki on voimassa, ei ukrainalaisten kanssa voida käydä keskusteluja heidän integroinnistaan EU:hun.